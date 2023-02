Was ist eigentlich ein Rabbit-Vibrator und was macht ihn besonders? Wir haben alle Infos im Überblick.

Sextoys gibt es viele auf dem Markt: ob für Paare oder für bestimmte Stimulationsarten. Der Rabbit-Vibrator ist eines davon. Was ihn besonders macht und welche Modelle sich lohnen.

Wenn es einen Vibrator gibt, den viele Frauen als effektiv beschreiben würden, wäre das sicherlich zum einen der klassische Druckwellenvibrator: Er stimuliert ganz gezielt und bei Bedarf mit hoher Vibration oder Saugkraft die Klitoris. Daneben gibt es aber noch ein Modell, das gern genutzt wird und wahrscheinlich noch intensiver ist: Der Rabbit-Vibrator zählt bei Frauen ebenfalls zu einem beliebten Sexspielzeug. Wir erklären, was diese Variante auszeichnet und welche Modelle es gibt.

Was ist ein Rabbit-Vibrator?

Der Rabbit-Vibrator hat seinen Ursprung in Japan: 1972 kam der erste elektrische Vibrator mit gleichzeitiger vaginaler und klitoraler Stimulation dort auf den Markt. Anfang der 80er feierte er Einzug in den USA – wurde dort aber erst durch "Sex and the City" 1998 so richtig bekannt: In einer Folge der beliebten TV-Serie berichtet Miranda ganz begeistert von ihrem Modell und steckt sogleich die eher prüde Charlotte an, die es daraufhin testet und die Begeisterung ihrer Freundin teilt. Diese urteilt sogar, dass es kein Mann schaffen könne, eine Frau so sehr sexuell zu verwöhnen.

Ein Grund für diese Bewertung: Ein Rabbit-Vibrator stimuliert gleich doppelt. Die beiden "Hasenohren", durch die der Name zustande kommt, vibrieren bei Bedarf gleichzeitig oder auch nur einzeln. Während das längere "Ohr" den sogenannten G-Punkt stimulieren soll und in die Vagina eingeführt wird, ist die kleinere Abzweigung für die Klitoris gedacht und vibriert nur oder kann auch gleichzeitig saugen, je nach gewähltem Modell. Der Rabbit-Vibrator vereint also sozusagen den Auflegevibrator mit einem klassischen Dildo zum Einführen und ist dadurch intensiv und vielseitig.

Rabbit-Vibrator: Drei Modelle im Vergleich

Mittlerweile ist also auch der klassische Rabbit, der nur mit Vibration funktioniert, weiterentwickelt worden. Wir stellen unterschiedliche Modelle vor, die online gut abschneiden und im Vergleich überzeugen.

Satisfyer Mr. Rabbit

Besonders günstig und gut geeignet für Anfängerinnen ist sicherlich das Modell von Satisfyer. Es kombiniert einen starken Motor mit einem hohen Anteil von flexiblem Vollsilikon auch im Inneren und ist dadurch intensiv und angenehm. Die zwölf Vibrationsprogramme setzen sich aus sechs Intensitäten und sechs Rhythmen zusammen, sodass für beinahe jede Vorliebe etwas dabei ist. Zudem ist dieser Rabbit-Vibrator wasserdicht – etwa für die Nutzung in der Badewanne oder unter der Dusche.

Womanizer Duo 2

Affiliate Link Womanizer DUO 2 - Bordeaux Jetzt shoppen 239,99 € 239,99 €

Der neueste Rabbit-Vibrator von Womanizer hat ebenfalls zwei Motoren, die separat zum Einsatz kommen können und damit für besondere duale Empfindungen sorgen können. Er sieht anders aus als der klassische Hasenohr-Vibrator, da das kleinere "Ohr" auf die Auflegetechnik setzt: Mit der Pleasure Air Technology stimuliert dieses Modell durch pulsierende Luftdruckwellen ohne direkten Hautkontakt. Dieser hochwertige Vibrator ist leise und kann mit der Afterglow-Funktion den Höhepunkt sanft ausklingen lassen. Er verfügt über 14 Pulsationsstufen und zehn Vibrationsmuster. Er ist intuitiv zu bedienen, ermöglicht viele unterschiedliche Stimulation und ein besonders intensives Gefühl.

We-Vibe Nova 2

Affiliate Link We-Vibe Nova 2 - Mitternachtsblau Jetzt shoppen 149,00 € 149,00 €

Auch der We-Vibe Nova 2 zählt zu den hochwertigeren Modellen auf dem Markt. Dieser Vibrator ist ergonomisch geformt und perfekt für den Körper einer Frau. Mit zehn Vibrationsstufen, 13 Intensitätsstufen, zwei leistungsstarken Motoren, flexiblen "Ohren" und Drucktasten am Griff ist er intensiv, intuitiv und gleichzeitig sehr angenehm. Er kann zudem über die We-Connect-App gesteuert werden – etwa zur Nutzung mit Partner:in.

Rabbit-Vibrator: Hinweise zum Kauf

Medizinisches Silikon ist als Material die beste Wahl, da es die Haut nicht reizt, leichter zu reinigen und daher hygienischer als Gummi oder PVC ist.

Für Anfängerinnen ist es nicht unwichtig, auf die Größe des Rabbit-Vibrators zu achten: Er sollte nicht zu breit oder zu lang sein.

Für eine abwechslungsreiche Nutzung sind unterschiedliche Modi von Vorteil, um unterschiedliche Vorlieben kennenzulernen und nicht zu schnell gelangweilt zu sein.

Wer es besonders diskret mag, sollte auf die Lautstärke achten und zu einer Variante greifen, die nicht allzu laut vibriert. Und: Bei vielen Händlern kann man auch diskret bestellen und angeben, dass die Verpackung neutral sein soll, damit man nicht direkt sieht, dass Sextoys bestellt wurden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.