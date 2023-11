von Mareike Fangmann Sextoys können das Liebesleben bereichern. Aber welche Sexspielzeuge eignen sich für Anfänger? Eine Sexologin erklärt dem stern, was man beim Einsatz solcher Hilfsmittel beachten sollte.

Wenn das Liebesleben mal wieder etwas mehr Spannung vertragen könnte, können Sextoys dabei helfen, die Lust zu steigern. Aber welches Sexspielzeug eignet sich für Anfänger? Sexologin und Psychotherapeutin Dania Schiftan erklärt dem stern zudem, was man beim Einsatz solcher Hilfsmittel beachten sollte – sowohl als Paar als auch alleine.

Sexspielzeug für Anfänger: Diese lohnen sich

Sanfte Auflegevibratoren

Ein Großteil der Frauen kommt eher zum Höhepunkt, wenn die Klitoris gezielt stimuliert wird. Penetration ist dagegen oftmals weniger effektiv. Wer sich also erstmals an Sextoys herantasten möchte, für den könnte ein Auflegevibrator das richtige Hilfsmittel sein. Die Vibration sollte aber nicht direkt zu stark gewählt werden. Zudem sollte der Vibrator nicht zu viele Funktionen haben, also besser nicht vibrieren und gleichzeitig saugen können, das könnte für den Anfang schon zu viel sein. Manche Frauen berichten davon, dass solche intensiven Hilfsmittel anfangs sehr gewöhnungsbedürftig sind. Daher erst einmal sanft einsteigen und bei Bedarf die Intensität steigern. Auflegevibratoren können allein oder auch als Hilfsmittel beim Liebesspiel zwischen Paaren zum Einsatz kommen. Wichtig ist immer zu wissen, dass es nur eine von vielen Möglichkeiten zum Spielen ist und Abwechslung geboten sein sollte.

Massagegerät

Massagegeräte, die für Klitoris, Brüste, Hoden, aber auch den gesamten Körper genutzt werden können, eignen sich toll als Sexspielzeug für Anfänger. Damit können vor allem Paare sich gegenseitig stimulieren, es aber auch für die Selbstbefriedigung nutzen. Auch hier am besten erst einmal sanft herantasten und schauen, was der Partner oder die Partnerin mag. Toll an einem solchen Massagegerät ist, dass der gesamte Körper massiert und berührt wird. Das kann für besonders intensive Erlebnisse sorgen. Aber auch hier: Solche Spielzeuge sind eine von vielen Möglichkeiten und sollten gut dosiert zum Einsatz kommen.

Liebesschaukel

Auch eine Liebesschaukel kann für Paare eine spannende Ergänzung für das Liebesleben sein. Sie bringt Bewegung in das Liebesspiel und eröffnet Möglichkeiten für neue Stellungen, sodass man definitiv Abwechslung und Spaß ins Schlafzimmer bringt. Für den Anfang lohnt sich eine Schaukel, die man am Türrahmen befestigen kann und die nicht so viele Gurte hat. Gefällt einem das Hilfsmittel, kann man sich ein luxuriöseres, erweitertes Modell anschaffen. Und man braucht Humor, denn bei solchen Experimenten kann am Anfang einiges schief gehen. Gemeinsam lachen sollten Sie also auch können – aber schon das kann bereits für frischen Wind im Schlafzimmer sorgen.

Peitsche, Fesseln und Co.

Spätestens seit "Fifty Shades of Grey" probieren mehr Paare Fesseln, Peitschen und Co. aus. Denn leichter Schmerz und BDSM können für ein gesteigertes Lustempfinden sorgen. Probieren Sie am besten mit ersten einfachen Hilfsmitteln aus, was Ihnen gefallen könnte und ob Sie lieber in die dominantere oder die untergeordnete Rolle schlüpfen möchten. Es braucht aber vor allem am Anfang genaue Absprachen und das Vertrauen ineinander. man sollte sich gut informieren, was man wie nutzen sollte. Zudem ist ein "Safe Word" hilfreich, das signalisiert, dass man nicht weitergehen oder auch sofort zum Schluss kommen möchte.

Tenga Egg

Für Männer, die nach einem Sexspielzeug für sich selbst suchen, kann das Tenga Egg anfangs die richtige Wahl sein. Das Tenga Egg ist einfach zu handhaben: Im Inneren des Eis befindet sich eine Packung Gleitgel, das man auf die Öffnung des Eis und den Penis geben kann. Diesen führt man dann in die Öffnung ein und bewegt es auf und ab. Rippen und Noppen und andere Extras, die die Eier bieten, sorgen für besonderen Spaß. Wenn man sich dazu eine Vagina oder einen After vorstellt, kann das Ganze noch lustvoller sein.

Was Beginner bei der Verwendung von Sexspielzeug beachten sollten: nicht direkt zu viel wollen. Wer vorher noch keine Berührungspunkte damit hatte, sollte sich langsam herantasten, um herauszufinden, was man mag. Zu intensiv sollte es am Anfang nicht direkt sein, denn vieles ist auch Gewöhnungssache.

Tipp: Bei den meisten Anbietern kann man Sextoys auch diskret bestellen, also so, dass man anhand der Verpackung nicht erkennen kann, was sich darin befindet. Wer sich also erst herantesten und nicht unbedingt offen mit dem Thema umgehen möchte, kann die Bestellung am besten so handhaben.

Was man als Beginner beim Einsatz von Sexspielzeug noch beachten sollte

Gibt es denn noch etwas beim Einsatz von Sexspielzeug für Beginner zu beachten? Generell findet Sexologin Dania Schiftan es "immer gut, wenn es Abwechslung gibt". Der Einsatz von Sexspielzeug kann also das Liebesleben definitiv bereichern. "Sexspielzeug beinhaltet das Wort 'spielen' und das macht immer Spaß, ist lustig und aufregend. Also etwas Gutes." Schiftan erklärt aber auch: "Sextoys sollten nicht immer dabei sein. Wichtig ist, zu überprüfen, wie man es aushält, wenn mal alles 'normal' ist. Ist auch noch sexuelle Spannung in der Partnerschaft vorhanden, wenn keine Hilfsmittel zum Einsatz kommen?" Sonst verlasse man sich zu sehr auf Hilfsmittel und es wird noch schwieriger ohne sie intensive Höhepunkte zu haben. Wie man den Orgasmus lernen kann, erklärt die Sexologin übrigens auch in ihrem Buch "Coming Soon".

Die Expertin sagt weiter: "Ich habe immer die Regel: ein Mal mit so einem Toy und zwei Mal ohne, damit man sich auch mithilfe von Zunge, Fingern, Penis und andere Körperteilen stimuliert und das Körperliche, Zwischenmenschliche, Emotionale nicht vernachlässigt." Dania Schiftan findet, darauf sollte man auch beim Einsatz von Sextoys alleine achten, dass man sich nicht nur darauf fokussiert und verlässt. "Denn ansonsten wird es schwieriger, auf 'normalem' Weg zum Orgasmus zu kommen." Man könne also auch "fauler" werden und es einem potenziellen Partner damit schwieriger machen. Wer Sexspielzeug aber gut dosiert verwendet, kann damit definitiv das Liebesleben bereichern.

