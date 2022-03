Sehen Sie im Video: Mega-Lockdown in Shanghai – Stadtteile werden schon früher abgeriegelt









STORY: Fast leere Straßen, kaum Verkehr – in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai sind die Auswirkungen des aktuellen Corona-Lockdowns nicht zu übersehen. Am Mittwoch teilten Behörden mit, dass Stadtteile westlich des Huangpu-Flusses zwei Tage eher als ursprünglich angekündigt in den Lockdown gehen müssen. Obwohl die Bezirke östlich des Flusses bereits seit Montag im Lockdown sind, meldeten die Behörden 5656 asymptomatische neue Corona-Fälle und 326 Fälle mit Symptomen. Viele Corona-Patienten werden bereits in mobilen Krankenhäusern untergebracht. Der umfassende Lockdown betrifft auch zunehmend die Wirtschaft in der Region. Insbesondere Logistik und Produktionsketten sind von den Einschränkungen betroffen. Auch viele deutsche Firmen warnen vor Produktionsengpässen.

