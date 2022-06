Shiatsu soll Schmerzen lindern und Stress reduzieren. So hilft die Therapie am effektivsten

von Ilona Kriesl Während einer Shiatsu-Behandlung setzen die Therapeuten oft gezielt ihr Körpergewicht ein. Sie üben Druck aus, mit dem Ziel tiefste Entspannung im Patienten auszulösen.

Gisela Grobusch empfängt ihre Patientinnen und Patienten mit Meerblick. Nur als Bild, nicht in echt – aber wer würde das hier auch erwarten, in einem Therapiezentrum im Hamburger Stadtteil Rotherbaum? Zwischen Sanddünen und Wellen bietet die 57-Jährige Shiatsu-Behandlungen an. Wenn sie von den Vorteilen der Methode spricht, wählt sie gern den Vergleich mit einem Kurzurlaub am Meer: Beides helfe, den Blick zu weiten, im Hier und Jetzt anzukommen, dem Klein-Klein des Alltags zu entfliehen, Stress abzubauen – kurz: den Kopf einmal kräftig durchzupusten.

Gisela Grobusch: Die Hamburgerin entdeckte Shiatsu Anfang der 1990er Jahre für sich und ließ sich in der Schweiz zur Therapeutin ausbilden. Die Heilpraktikerin besitzt zahlreiche Zusatzqualifikationen, unter anderem als psychologisch tiefenspirituelle Begleiterin © Valeska Achenbach