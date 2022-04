von Alexandra Kraft Hunde sind für Läuferinnen und Läufer tolle Trainingspartner. Aber damit der Lauf und das Training für Sie, Ihren Hund und alle, denen Sie begegnen, entspannt bleibt, gibt es einiges zu beachten.

Wer einen Hund besitzt lebt im Durchschnitt länger und leidet seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist sehr gut belegt. Vor allem das Extra an Bewegung, das die Vierbeiner ihren zweibeinigen Besitzerinnen und Besitzern abverlangen, scheint der Grund dafür zu sein. Ein weiterer Effekt: Hundebesitzer haben mehr soziale Kontakte, das ist gut für die psychische Gesundheit. Ein Phänomen der Corona-Pandemie: Es wurden in Deutschland laut Statista deutlich mehr Hunde angeschafft.

Ein Trend, so mein Gefühl, der auch nicht Läuferinnen und Läufern vorüber gegangen. Auf meiner Laufstrecke entlang der Elbe begegnen inzwischen deutlich mehr Zwei- und Vierbeiner, die gemeinsam Sport treiben. Aus den oben genannten Gründen ist das natürlich sehr gut. Aber die Wahrheit ist auch, dass es immer häufiger zu Konflikten zwischen Läufern oder Spaziergängern mit Hunden gibt - und solche ohne. Wie oft habe ich in den letzten Monaten den Satz gehört: "Keine Angst, er will nur spielen." Was ist aber, wenn ich nicht spielen will, sondern einfach nur ungestört Laufen? Und wenn ich Angst vor Hunden habe, die hinter mit her rennen - und meine Wade anpeilen? Und wer ist überhaupt das Problem? Die Hunde? Oder Herrchen und Frauchen, die es mit der Erziehung nicht so ernst nehmen?

Ein spannendes und kontroverses Thema, dem wir die aktuelle Folge des Podcast "Sie läuft. Er rennt" gewidmet haben. Mit-Host Mike Kleiß ist Hundebesitzer und hat viel Erfahrung mit der Frage, wie man Hunde ans Laufen gewöhnt. Ich habe noch nie einen Hund besessen. Schaue aber manchmal neidisch auf die Tier-Mensch-Gespanne. Komme aber auch häufig schimpfend nach Hause, weil ich mal wieder mit einem Kaninchen verwechselt wurde. Es geht um allerlei Fragen, hier seien nur ein paar vorab genannt: Welche Hunde sind gute Läufer? Wie gewöhnt man sie an die Bewegung? Was muss man als Läuferin oder Läufer beachten? Hören Sie rein!

