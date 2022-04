Sport allein reicht nicht, um abzunehmen. Lange galten Diäten als der effektivste Weg, um ein paar Kilo loszuwerden. Aber meist schlug danach der Jo-Jo-Effekt zu. Nun wird immer klarer: Fasten scheint besser zu wirken.

Die Kunst des Abnehmens interessiert viele. Es geht um das neueste Wissen über die vielleicht endlich wirksame Diät – oder das immer beliebter werdende Fasten. Für Läufer:innen geht es auch um die Frage, wie man Fett in Muskeln umwandelt. Und es ist ein drängendes Thema: In Deutschland wird eine stetig wachsende Millionenschar von ihrem Gewicht geplagt. Egal ob Mehrgewicht oder Übergewicht: Es ist ein mächtiges Problem, dass hierzulande immer mehr zu viel Pfunde mit sich herumschleppen.

All das ist leicht gesagt, aber nicht so leicht getan – diese Wahrheit ist den meisten von uns unangenehm bekannt. Doch die Wissenschaft vom Abnehmen macht entscheidende Fortschritte, sie erzählt uns nicht bloß schlichte Trendgeschichten von Kohl und Carb. Es gibt inzwischen richtungsweisende Erkenntnisse über die Wirkung und Erfolgsaussichten von Nahrungsumstellung und -verzicht.

Diäten sind eine Qual und wirken kaum langfristig

Viele Generationen haben sich mit Diäten gequält. Und in den allermeisten Fällen höchstens kleine und wenig nachhaltige Erfolge erzielt. Im Gegenteil: Schrumpften die Fettpolster unter dem Nahrungsentzug, waren sie schnell wieder da, kaum das wieder normal gegessen wurde. Das ist die Crux mit den Diäten. Sie gehen wider unsere Natur. Und scheitern deswegen. 60 Prozent aller Deutschen haben laut einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Apothekerverbände im Jahr 2020 mindestens eines probiert: FdH, weniger Brot, keinerlei Kohlenhydrate, extreme Eiweiß-Diäten, ketogene Kurz-Nährpläne und, und, und. Im Kern eint alle diese Abnehm-Ansätze, dass man auf die eine oder andere Art halbwegs hungert. Für eine Weile. Das geht gemeinhin granatenschief, wieder und wieder. Zum Kummer der Betroffenen, sehr zur Freude eines hyperaktiven Diät-Marketings. Nach Statistiken der University of California haben 95 Prozent derjenigen, die mit einer Diät ihr Gewicht reduziert haben, die verlorenen Kilos nach (aller-)spätestens fünf Jahren wieder drauf – häufig sogar mehr als zuvor. 95 Prozent Flop-Quote!

Vor allem, weil der Körper sich nach dem Ende der Diät gnadenlos rächt. Während einer Diät, wenn Energie knapp ist, fährt der Organismus den Verbrauch herunter. Ist sie vorüber, antwortet er aus dem Bauch heraus: mit Gier. Zusätzliche Polster sollen künftigen Phasen des Mangels vorbeugen. Denn als nichts anderes versteht unser Instinkt-Apparat eine schlecht geplante Diät – aus der bei notorischen Jo-Jo-Opfern längst eine schlechte Gewohnheit wird. Sie holen sich Jahr für Jahr eine neue Niederlage ab und neue Pfunde dazu.

Ist Fasten eine bessere Methode als Diäten?

Das ist frustrierend. Was also tun? Geht es vielleicht doch irgendwie besser? Eine wichtige Frage, weil für viele ihre Gesundheit daran hängt. Deswegen beschäftigen wir uns damit in der neuen Folge des Podcast "Sie läuft. Er rennt". Denn es sind auch viele Läufer:innen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben. Und die bald feststellen: Training macht schon vieles besser – aber reicht in vielen Fällen allein auch nicht aus.

Der Ausweg aus dem Diät-Dilemma könnte ein radikaler sein. Fasten statt Diät – eine Methode, die auch in allerlei Variationen, vom tageweisen über das Basen-Fasten bis zum Verzicht über 14 oder 16 Stunden täglich, just einen Boom erlebt. Ja, es gibt sogar Lauffasten. Aber ist das alles nicht Diät extrem, fragen Sie sich jetzt vielleicht? Wer es praktiziert, isst schließlich so gut wie nichts mehr: Entbehrung pur. Und trotzdem fällt vielen Menschen der komplette Nahrungsverzicht nachweislich leichter, als eine konventionelle Diät einzuhalten. Andreas Michalsen ist Professor für Klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité und einer der führenden Ernährungsexperten des Landes. Er sagt: "Fasten hat positive Auswirkungen auf die Psyche. Vielleicht liegt hierin das Geheimnis, warum es keinen Jo-Jo-Effekt auslöst."

Im Podcast sprechen wir darüber, wie die verschiedenen Formen des Fastens wirken. Warum Fasten den Diäten überlegen ist – und wie sie uns der radikale Nahrungsverzicht insgesamt gesünder macht. Hören Sie rein!

