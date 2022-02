Der Markt für Laufschuhe ist riesig. Oft verwirrt das Angebot aber auch. Damit Sie beim nächsten Kauf wissen, worauf Sie achten müssen, haben wir genau hingeschaut. Denn wer mit dem falschen Schuh läuft, riskiert Verletzungen.

Natürlich kenne ich das Gefühl auch. Man steht im Sportgeschäft und die Regale sind voll mit Laufschuhen. Ich fühle mich da regelmäßig überfordert. Die vielen Farben und Formen überwältigen mich. Meist weiß ich gar nicht, wo ich mit meiner Suche anfangen soll. Und allzu oft stand ich schon vor der Frage: Ist das wirklich der richtige Schuh für mich? Kann ich damit gut laufen? Oder falle ich nur auf die geschickte Masche eines Herstellers rein? Braucht man all' diese beworbenen Elemente an Laufschuhen überhaupt?

Die Antwort ist nicht einfach, sondern sehr komplex. Fakt ist, es gibt bislang keine Studie, die belegt, dass das heutige Laufschuhwerk vor Verletzungen schützt. Brauche ich also gar keine so komplizierten und teuren Laufschuhe?

Dazu habe ich ich mit Professor Wolfgang Potthast von der Deutschen Sporthochschule Köln gesprochen. Er ist Biomechaniker und erforscht seit vielen Jahren, wie Turnschuhe funktionieren. Er sagt: "Wir dürfen keine Wunder erwarten. Schaut man auf die Verletzungszahlen der letzten Jahre, sehen wir, dass all die Innovationen bei Sportschuhen weder etwas verschlechtert, aber auch nichts verbessert haben." Also, ist es egal, was wir an den Füßen tragen? Nein, so Potthast. "Falsche Schuhe können Schaden anrichten."

Beschwerdefrei Laufen: Schuhe muss man in aller Ruhe anprobieren

Beim Kauf rät er vor allem, auf gute Passform und hochwertige Verarbeitung zu achten. Weil sich meist erst beim Sport zeigt, wie gut ein Schuh wirklich sitzt, bieten viele Händler und Hersteller eine verlängerte Umtauschfrist an und nehmen sogar getragene Schuhe zurück. Wen Fersensporn, Achillessehnenentzündung oder Knieschmerzen plagen, der sollte mit einem Sportmediziner reden. "Einlagen, die im Sporthandel verkauft werden, sind häufig keine gute Lösung", so Potthast. Verkäuferinnen und Verkäufern mangele es meist an orthopädischem oder biomechanischem Wissen. "Einlagen oder Fersenkeile greifen in den Bewegungsapparat ein, da kann man viel Schaden anrichten."

In der neuen Folge unseres Podcast "Sie läuft. Er rennt" diskutieren wir über Laufschuhe. Es geht darum, welche neuen Modelle es gibt und welche Erfahrungen wir gemacht haben. Mein Podcast-Partner Mike Kleiß liebt Laufschuhe. Ja, man kann sagen, er sammelt sie. Vor einiger Zeit besaß er fast 100 Paar. Inzwischen hat er, so sagt er, einige aussortiert. Ich dagegen habe nur drei Paar Laufschuhe im Keller – streng nach der Regel, man soll so viele Paar haben wie man Tage pro Woche laufen geht. Ab und zu zu wechseln – das schützt vor einseitiger Belastung. Wer noch mehr erfahren möchte: Hören Sie rein!