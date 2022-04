Etwa jeder Zehnte hierzulande leidet unter Langzeitbeschwerden nach einer Covid-Infektion. Auch immer mehr Läuferinnen und Läufer sind betroffen. Was bedeutet die Erkrankung für das Training? Wie groß ist die Gefahr vor allem für das Herz?

Etwa 21 Millionen Menschen haben sich bislang in Deutschland mit Corona infiziert. Laut einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leidet später etwa jeder Zehnte Covid-19-Patient unter sogenanntem Long Covid. Die Beschwerden sind vielfältig, rund 200 Symptome sind der Krankheit zugeordnet. Von Long Covid spricht man, wenn die Erkrankung nicht innerhalb einiger Tage oder weniger Wochen ausheilt. Manche können nichts mehr schmecken oder riechen, einige klagen über sogenannten Brain Fog, das Gefühl vernebelt im Kopf zu sein und andere sind einfach nur erschöpft. Die Diagnose ist schwierig, oftmals werden Betroffene nicht ernst genommen. Zu unklar die Beschwerden. Es gibt Experten, die schätzen, dass man bis zu zehn Fachärzte aufsuchen muss, um andere Ursachen für die Probleme auszuschließen. Es gibt bereits Fachleute, die in Anbetracht der Omikron-Welle und den Lockerungen davor warnen, Long Covid könnte sich zu einer neuen Volkskrankheit auswachsen.

Auch wenn Laufen vor allem an der frischen Luft das Immunsystem stärkt, ist inzwischen auch eine wachsende Zahl von Läuferinnen und Läufern von Langzeitbeschwerden nach einer Corona-Infektion betroffen. Weil die Krankheit noch so wenig erforscht ist, ist die Unsicherheit groß. Ein wichtiges Thema also – auch für unseren Podcast. In der neuen Folge "Sie läuft. Er rennt" beschäftigen wir uns intensiv damit. Es sind zentrale Fragen, die sich Läufer:innen nach einer Covid-Infektion stellen sollte. So gibt es Hinweise, dass nach einer Corona-Infektion das Risiko für eine Erkrankung an Myokarditis deutlich steigt. Insgesamt soll die Gefahr einer Herz-Kreislauf-Erkrankung im Vergleich zu Nichtinfizierten stark ansteigen. Was bedeutet das für das Training? Wie lange sollte man pausieren? Oder welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Hören Sie rein.

