von Alexandra Kraft und Aleksandra Jolkina

Immer mehr greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Auch Läuferinnen und Läufer hoffen, durch die Pulver und Tabletten gesünder zu bleiben und fitter zu werden. Aber nicht alle Mittel halten, was sie versprechen.

Magnesium ist der Bestseller unter den Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch Eisen, Vitamin D und Omega 3-Fettsäuren in Tablettenform sind sehr beliebt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 2,3 Milliarden Euro mit diesen Mitteln umgesetzt. Tendenz steigend. Auch Läuferinnen und Läufer greifen gerne zu den Tabletten und Pülverchen. Viele knüpfen große Erwartungen an die Einnahme: mehr Fitness, mehr körperliche Leistungsfähigkeit, größere mentale Stärke und natürlich eine insgesamt verbesserte Gesundheit. Wer will das nicht?

Aber können die Präparate auch halte, was sie versprechen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Das Thema ist sehr komplex und die Studienlage recht wacklig. Die Ernährungsforschung ist ein schwieriges Themengebiet. Allzu oft wurde in den letzten Jahren in diesen Bereich von großen Konzernen viel Geld in angeblich unabhängige Forschung gepumpt. Am Ende standen oft Ergebnisse, die zwar überraschend klangen – aber nicht immer wissenschaftlich fundiert waren. Das gilt auch für den Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Erst in den letzten Jahren lichtet sich der Nebel etwas und die Studienlage verbessert sich.

Eine ausgewogene Ernährung reicht meistens aus

Grundsätzlich lässt sich heute sagen, dass eine ausgewogene Ernährung die allermeisten Menschen hierzulande mit ausreichend Nährstoffen versorgen sollte. Allerdings können sich die Anforderungen ändern, zum Beispiel wenn man regelmäßig und umfangreich Sport treibt. Läuferinnen und Läufer, die zum Beispiel beim Ausdauertraining stark schwitzen, verlieren so deutlich mehr lösliche Stoffe, die dann wieder zugeführt werden müssen. Welche das sind, darüber reden wir in der neuen Folge des Podcast "Sie läuft. Er rennt." Wir beantworten auch die wichtige Frage, welche Mittel absolut überflüssig sind. Dabei schauen wir auch auf den neuen Trend zu mit Proteinen versetzen Lebensmitteln an. So viel sei hier schon verraten: Es gibt inzwischen eindeutige Hinweise, dass ein übermäßiger Verzehr von Proteinen der Gesundheit schadet und die Alterung beschleunigt. Hören Sie rein!