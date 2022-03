Sehen Sie im Video: "Hinterher den Truthahn umso mehr genossen" – RTL-Moderator Peter Kloeppel über seine Motivation fürs Laufen.





























Alexandra Kraft (stern): Was mögen Sie besonders am Laufen?





Peter Kloeppel (RTL): Die körperliche Anstrengung und die geistige Erholung. Der Körper braucht Bewegung, finde ich zumindest. und der Geist, der muss auch manchmal die Gelegenheit haben, abzuschalten. Das kann man beim Laufen ganz wunderbar.





Alexandra Kraft (stern): Was sind Ihre zwei wichtigsten Tipps, die Sie für Anfänger haben?





Peter Kloeppel (RTL): Sich nicht zu viel vornehmen, tatsächlich auf sich selber hören, auf den Körper hören, nicht zu schnell laufen. Ganz wichtig. Aber trotzdem auch kleine Ziele sich setzen, ein bisschen steigern, von einem Lauf zum nächsten, dann auch mal wieder ein bisschen zurückgehen und Abwechslung in den Lauf reinbringen. Also nicht immer die gleiche Strecke und immer Trott Trott, sondern einfach auch mal neue Strecken, sich suchen, neue Geschwindigkeiten ausprobieren, auch beim Laufen mal die Geschwindigkeit variieren, auch mal Sprints einbauen – um zu gucken: Kann ich das eigentlich? Dann macht das Laufen auch mehr Spaß, weil es einfach abwechslungsreicher wird.





Alexandra Kraft (stern): Laufen Sie heute nur noch für Ziele oder nur noch für Spaß?





Peter Kloeppel (RTL): Nur noch für den Spaß. Also ich bin das letzte Mal überhaupt für ein Ziel fünf Kilometer gelaufen. Das war in Amerika nennt man das den Turkey Trot. Das ist so der Lauf an Thanksgiving. Bevor man dann den Turkey nachmittags verspeist, also den Truthahn, gehen ganz viele Leute, die sich ein bisschen sportlich aktiv machen wollen, auf die Straße laufen. Irgendwie fünf Kilometer oder sieben Kilometer oder fünf Meilen oder irgendwas. Oder manchmal auch nur zweimal. Und das war mein letztes Ziel, habe ich fünf Kilometer gelaufen, hatte großen Spaß dabei und habe hinterher den Turkey umso mehr genossen.

Mehr