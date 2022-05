von Alexandra Kraft Läuferinnen und Läufer, die schneller werden wollen, müssen gezielt ihre Geschwindigkeit trainieren. Lange Läufe, Intervalltraining und Tempoläufen helfen dabei, das Tempo zu steigern. Wer so trainiert, schafft bald fünf Kilometer in unter 30 Minuten.

Eine der häufigsten an uns gestellten Fragen ist: Wie werde ich schneller? Denn viele, die mit dem Laufen anfangen, merken schnell, dass effektives Tempotraining viel mehr ist, als einfach nur losrennen. Wer seine Übungseinheiten richtig plant und strukturiert, wird bald merken, dass sie oder er bald schneller wird. Und schöner Nebeneffekt: Oftmals führen die neuen Reize im Training auch dazu, dass man abnimmt und die allgemeine Gesundheit sich verbessert.

Aber wie funktioniert Tempotraining? Mit dieser Frage befassen wir uns in der neuen Folge des Podcast "Sie läuft. Er rennt". Wir reden darüber, warum es wichtig ist, mit langen und langsamen Läufen die Grundlage zu schaffen. Was Intervall-Training und Tempodauerläufe eigentlich sind. Und vor allem, wie man sie sinnvoll in den Trainingsplan integriert. Das Ziel ist es, mit einem höheren Tempo länger rennen zu können – und gleichzeitig Laufökonomie und Laufstil zu verbessern. Deswegen unterhalten wir uns auch ausführlich über das sogenannte Lauf-Abc. Denn es ist das beste Mittel, um den Körper für die Belastung abzuhärten.

Milchsäure hemmt die Leistung beim Laufen

Ganz besonders spannend ist Tempotraining, wenn man die Veränderungen des Energiesystems betrachtet. Beim sogenannten aneroben Training kommt der Körper in eine Sauerstoffnot. Das heißt, der Sauerstoffbedarf zur Gewinnung von Energie aus Glykogen wird nicht ausreichend gedeckt. In der Folge entsteht in den Muskeln Milchsäure, die die Leistung schwächt. Aber: Durch wiederholtes und regelmäßiges Training gewöhnt sich der Körper an die Belastung – und wird leistungsfähiger.

Sie sind neugierig geworden und wollen mehr erfahren? Hören Sie rein in die neue Folge von "Sie läuft. Er rennt."

Ein Hinweis in eigener Sache: Wir nehmen teil an der Publikumswahl zum Deutschen Podcast-Preis. Wir würden uns freuen, wenn Sie für uns stimmen würden. Klicken Sie hier, um zur Abstimmung zu kommen. Die Wahl ist noch bis zum 8. Mai möglich.Vielen Dank für Ihre Stimme.