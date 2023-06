Sonnencreme für Kinder: Ökoprodukte schmieren im Warentest ab

von Tina Pokern Zarte Kinderhaut ist im Sommer besonders schutzbedürftig. Die Stiftung Warentest hat Sonnencremes, Lotions und Sprays für Kinder getestet. Vier schützen so schlecht, dass sie durch den Test fallen. Darunter ein beliebtes Drogerie-Produkt.

Sommer ist, wenn Grashalme die Fußsohlen kitzeln, die Sommersprossen auf der Nase sprießen und so lange im Wasser geplanscht wird, bis die Haut schrumpelig ist. Sommerzeit ist Draußenzeit. Das bedeutet cremen, cremen, cremen – gegen Sonnenbrand, Hautalterung und Hautkrebs. Gerade Kinderhaut ist besonders zart und schutzbedürftig. Welcher Sonnenschutz wird den Ansprüchen gerecht und welcher verspricht mehr, als er halten kann? Stiftung Warentest hat 19 Cremes, Lotions und Sprays geprüft, fünf davon sind den Euro nicht wert.

Wie heißt es immer so schön: Für die Kleinen nur das Beste. Das glauben viele Eltern im Naturkosmetikregal zu finden oder am hohen Preis zu erkennen. Und tappen nicht selten in die Falle. Getestet wurden Produkte mit Sonnenschutzfaktor 30, 50 oder 50+, darunter günstige Eigenmarken und Markenprodukte. Das günstigste Sonnenschutzmittel gibt es bereits für 1,68 Euro pro 100 Milliliter, für die teuersten müssen saftige 24 Euro berappt werden. Geld, das guten Gewissens anders ausgegeben werden kann.

Teure Produkte lohnen bei Sonnenschutzmitteln für Kinder nicht

15 Produkte im Vergleich halten sich an den ausgelobten UV-Schutz und schützen laut Stiftung Warentest "sehr gut", vier Sonnenschutzmittel schmieren aber richtig ab und rasseln mit "Mangelhaft" durch den Test. Drei davon stammen aus dem Naturkosmetik-Sortiment. Dazu zählen die erwähnten teuersten Produkte von "Biosolis Sonnenmilch Kids" und "Ey Kids Sun-Fluid". "Enttäuschend", urteilt Warentest. Ebenfalls nicht empfehlen können die Tester die beliebte Drogerie Sonnenmilch "Sundance Kids Sonnenmilch" von dm. Auch sie bietet keinen ordentlichen Sonnenschutz.

Die meisten Produkte allerdings können getrost auf die Haut gebracht werden. Kritische Inhaltsstoffe wurden keine gefunden und auch die UV-Filter entsprechen der EU-Kosmetikverordnung. Die Stiftung Warentest vergibt daher zweimal die Bestnote, neunmal die Note "Gut". Jeweils zwei Sonnenschutzmittel sind "befriedigend" oder "ausreichend". Was in Zeiten hoher Kosten besonders freut: zwei der günstigsten Produkte sind Testsieger. Die Discounter-Sonnencreme "Cien Sun Kids" von Lidl gibt es für 2,75 Euro pro 100 Milliliter. Noch billiger und ebenso gut ist das Pumpspray "Sunozon Kids Sonnenspray" von Rossmann (1,68 Euro).

Den kompletten Test finden Sie gegen Gebühr auf test.de