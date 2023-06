So schützen Sie Ihre Lippen vor schädlicher UV-Strahlung

Sonnenschutz ist für unsere Haut längst selbstverständlich, aber was ist eigentlich mit unseren Lippen? Der stern zeigt, warum der Schutz genauso wichtig ist und wie Sie Ihre Lippen richtig pflegen können.

Während wir uns im Sommer gerne im Sonnenschein entspannen, neigen wir dazu, den Schutz unserer Lippen vor den schädlichen UV-Strahlen zu vernachlässigen. Die Lippenhaut ist dünn und empfindlich, was sie anfällig für Sonnenschäden macht. Doch warum ist der Sonnenschutz für die Lippen so wichtig? Und welche Maßnahmen sollten wir ergreifen, um unsere Lippen vor schmerzhaftem Sonnenbrand und langfristigen Schäden zu bewahren?

Sonnenschutz für die Lippen: Das sollten Sie beachten

Die Lippen produzieren im Vergleich zu unserer übrigen Haut kein Melanin, was sie nicht nur empfindlicher gegenüber Sonnenlicht macht, sondern auch dazu führt, dass sie nicht bräunen können. Die dünnere Lippenhaut bietet weniger Schutz vor UV-Strahlen, was zu Verbrennungen und vorzeitiger Hautalterung führen kann. Ein unbehandelter Sonnenbrand an den Lippen kann nicht nur schmerzhaft sein, sondern auch zu schuppiger Haut, Rissen und sogar Blasenbildung führen.

Die Lösung liegt in der Anwendung eines geeigneten Lippenbalsams mit Lichtschutzfaktor (LSF). Ein Lippenbalsam mit einem LSF von 15 oder höher bietet einen effektiven Schutz vor UV-Strahlen und beugt somit Sonnenbrand vor. Bei der Auswahl eines Lippenbalsams ist es wichtig, auf Inhaltsstoffe wie Zinkoxid oder Titandioxid zu achten, da sie einen breiten UV-Schutz bieten. Außerdem sollte der Balsam Feuchtigkeitsspender wie Shea-Butter oder Jojobaöl enthalten, um die Lippen vor dem Austrocknen zu schützen. Ein Beispiel ist der Lippenpflegestift von Sebamed.

Pflanzliche Öle wie Jojobaöl und Reisöl haben sich als wirksame Pflege für rissige, spröde Lippenhaut erwiesen. Sie verleihen den Lippen zarte Geschmeidigkeit und regenerieren sie effektiv. Ein zusätzlicher Vorteil ist der hohe Gehalt an Vitamin E, der die Regeneration fördert und in dem Produkt enthalten ist.

Einer von vielen weiteren Anbietern ist Neutrogena. Die Lippenpflege Classic LSF 20 bietet eine schnelle und lang anhaltende Pflege für trockene und spröde Lippen. Sie versorgt die Lippen intensiv mit Feuchtigkeit und macht sie wieder zart und geschmeidig. Diese Lippenpflege beruhigt angegriffene Lippen und lindert spürbar Unbehagen oder Spannungsgefühle. Sie hilft, die Lippen zu regenerieren und schützt sie vor weiteren Umwelteinflüssen.

Die intensive Lippenpflege Blistex Ultra LSF50+ bietet einen besonders hohen Lichtschutzfaktor und ist somit ideal, um die zarte Lippenhaut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Diese Lippenpflege spendet langanhaltende Feuchtigkeit und versorgt die Lippen intensiv mit Pflege. Sie hilft dabei, die Lippen vor dem Austrocknen zu bewahren.

Das hilft neben Cremes und Stiften

Neben dem Einsatz von Lippenbalsam sollten auch andere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Tragen Sie zum Beispiel einen Hut oder eine Kappe, um Ihre Lippen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Vermeiden Sie es auch, die Lippen abzulecken, da der Speichel die Lippen zusätzlich austrocknen kann. Trinken Sie ausreichend Wasser, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten.

In der Hitze des Sommers sollten wir nicht vergessen, dass unsere Lippen genauso viel Schutz vor der Sonne benötigen wie der Rest unseres Körpers. Mit einem Lippenbalsam mit ausreichendem Lichtschutzfaktor und ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen können wir unsere Lippen vor Sonnenschäden bewahren. Denken Sie daran, Ihre Lippen zu schützen und sorgen Sie für eine gesunde und strahlende Haut – von Kopf bis Fuß.

