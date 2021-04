"Bis Anfang Mai werden 20 Prozent der Deutschen geimpft sein können", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beim Besuch eines Berliner Impfzentrums am Ostermontag. Seit Jahresanfang seien drei Monate benötigt worden, um etwa zehn Prozent der Bevölkerung zu impfen. Man werde die nächsten zehn Prozent jetzt in einem Monat schaffen können angesichts der zu erwartenden Lieferungen, sagte Spahn. Glaubt man den Worten des Gesundheitsministers, ist Anfang Mai jeder Fünfte in Deutschland geimpft. Die steigende Impfquote könne aber kein Grund sein, Kontaktbeschränkungen zurückzunehmen, sagte der CDU-Politiker. "Das Ziel ist und muss sein, diese Welle zu brechen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Intensivstation kann und darf das so in den nächsten Wochen und Tagen nicht weiter steigen." Die dritte Welle wachse, so Spahn. Beispiele wie Chile und die USA zeigten, dass selbst bei höheren Impfquoten Kontaktbeschränkungen notwendig seien, um die dritte Welle zu brechen. Spahn stellte klar, dass es auch bei einer Gleichbehandlung von vollständig Geimpften mit Getesteten für beide Gruppen weiterhin Einschränkungen gebe: "Das heißt also, dass Abstandsregeln, Hygiene, das Tragen medizinischer Schutzmasken sowohl für negativ Getestete wie für vollständig Geimpfte ja weiterhin notwendig ist. Das heißt ja nicht, dass jemand, der vollständig geimpft ist, jetzt einfach wieder ohne Maske in die U-Bahn geht." Ihre Gleichbehandlung könne aber Fragen der Einreise erleichtern wie auch testgestützte Öffnungsschritte nach dem Brechen der dritten Infektionswelle. "Es erleichtert die Frage, wenn wir testgestützt nach dem Brechen der dritten Welle öffnen sollten, dass wenn man meinetwegen mit einem Negativtest zum Friseur gehen kann oder zum Einkaufen dann die Impfung gleichsteht. Aber da ja jeder sich ganz einfach negativ testen lassen kann, im Übrigen auch kostenlos testen lassen kann. Es ist ja in ganz Deutschland seit Anfang März eine sehr umfassende Test-Infrastruktur entstanden, haben sowohl die negativ Getesteten wie die Geimpften dann die gleichen Möglichkeiten. Niemand hat mehr oder weniger Möglichkeiten als jemand anders. Solange klargestellt ist, dass das Infektionsrisiko reduziert ist durch Testung oder Impfungen."

