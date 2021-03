Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt zur Aussetzung der Corona -Impfungen mit Astrazeneca: "Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfungen mit Astrazeneca vorsorglich aus. Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung stehen... Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den Impfstoff von Astrazeneca bereits erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen sollten, zum Beispiel mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder mit punktförmigen Hautblutungen, sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben. Ich muss einordnend sagen, es ist sehr selten aufgetreten. Bis jetzt gibt es sieben berichtete Fälle, die im Zusammenhang mit einer solchen Hirnvenenthrombose stehen können... Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird jetzt entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken. Die Entscheidung heute zur Aussetzung betrifft sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen."

Die Impfungen mit dem Corona-Vakzin von AstraZeneca werden nun auch in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Belgien hält einen Impfstopp dagegen für unverantwortlich - der Stand der Maßnahmen.

Als leicht lagerbares und günstiges Präparat könnte der Corona-Impfstoff von Astrazeneca äußerst populär sein. Doch das in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelte Vakzin stößt seit Monaten immer wieder auf Kritik und Vorbehalte hinsichtlich Wirksamkeit, Lieferpraxis und und möglicher Nebenwirkungen. Nun haben auch Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien die Astrazeneca-Impfungen nach Berichten über mögliche schwere Nebenwirkungen ausgesetzt. Die WHO und die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) kündigten Beratungen über das Vakzin an.

Welche Zweifel an der Wirksamkeit gibt es?

Im November sorgte Astrazeneca mit der Darstellung für Aufsehen, sein Corona-Impfstoff könne mit der mehr als 90-prozentigen Wirksamkeit der deutlich schwerer lagerbaren und teureren Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna mithalten. Diese Erfolgsquote sei in klinischen Tests allerdings nur festgestellt worden, wenn die erste Injektion nur mit einer halben Dosis erfolgt sei und die zweite Impfung mit der vollen Dosis, räumte der Hersteller ein.

Die Entwickler des Astrazeneca-Impfstoffs stellten dies nur durch Zufall fest, weil bei einem Teil der Probanden versehentlich zuerst nur eine halbe Dosis verabreicht wurde. Dieses Missgeschick ließ Zweifel an der Zuverlässigkeit der Tests insgesamt aufkommen. Mittlerweile gibt Astrazeneca die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs insgesamt mit rund 70 Prozent an.

Warum wurde das Vakzin nur eingeschränkt zugelassen?

Nach der EU-weiten Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs Ende Dezember schränkten Deutschland und andere Mitgliedsländer die Nutzung zunächst für Menschen bis 64 Jahre ein, weil für ältere Menschen nicht genügend Daten vorlagen. Dadurch war das Vakzin für viele Menschen in der Prioritätsstufe 1 nicht nutzbar. Erst Anfang März gaben Deutschland und auch andere EU-Länder das Mittel auf Grundlage neuer Forschungsdaten auch für ältere Menschen frei.

Was hat es mit den massiven Lieferverzögerungen auf sich?

Im Januar teilte das britisch-schwedische Unternehmen mit, dass es im ersten Quartal 2021 nur ein Drittel der vereinbarten 120 Millionen Dosen für die 27 EU-Länder liefern werde. Brüssel reagierte verärgert, weil Astrazeneca Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder offenbar weiterhin mit ungekürzten Mengen belieferte.

In der vergangenen Woche dann kündigte das britisch-schwedische Unternehmen an, dass es bis zur Jahresmitte voraussichtlich gerade einmal 100 Millionen Impfstoffdosen an die EU liefere, davon 30 Millionen im ersten Quartal.

Welche Nebenwirkungen sind bislang bekannt?

Das Vertrauen in das Astrazeneca-Vakzins könnte auch darunter leiden, dass die EMA zuletzt erklärte, dass schwere allergische Reaktionen auf die Liste der Nebenwirkungen des Impfstoffs aufgenommen werden müssten. Sie verwies darauf, dass im Zusammenhang mit rund fünf Millionen Impfungen in Großbritannien 41 Berichte über einen möglichen anaphylaktischen Schock geprüft würden. Astrazeneca ist aber auch wegen Berichten in den Schlagzeilen, dass nach Impfungen schwere Blutgerinnsel aufgetreten seien. Die Anzahl der gemeldeten Hirnvenen-Thrombosen ist gering – es soll sich um sieben Meldungen bei mehr als 1,6 Millionen Impfungen handeln.

Bedeutet das, dass der Impfstoff die Thrombosen verursacht hat?

Nein, in der Mitteilung des BMG ist lediglich von einem "zeitlichen Zusammenhang" die Rede. Ob und wie der Impfstoff zu den beobachteten Thrombosen geführt haben könnte, ist derzeit offen und Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Ist der Schritt unüblich?

Nein, keineswegs. Wenn neue Impfstoffe eingeführt werden, wird sehr genau hingesehen, welche Nebenwirkungen beziehungsweise Erkrankungen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung auftreten. Kommt es zu Meldungen, die einer weiteren Überprüfung bedürfen, wird die Verabreichung des Impfstoffs kurzfristig und temporär ausgesetzt, bis weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Ein solcher Schritt sei ein Zeichen dafür, "dass die Systeme zur Überwachung von Nebenwirkungen funktionieren" und nicht zwangsläufig ein Hinweis darauf, dass die Impfstoffe zu den Nebenwirkungen geführt haben, hatte der britische Gesundheitsexperte Peter English bereits vergangene Woche nach dem Impfstopp in Dänemark erklärt.

Bedeutet das, dass der Impfstoff im Kampf gegen die Pandemie komplett ausfällt?

Der vorläufige Impfstopp ist ein "vorsorgliches Aussetzen", wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz erklärte. "Sollte das Impfen mit AstraZeneca wieder möglich werden, was durchaus eine Möglichkeit ist, dann werden wir auch wieder für das Vertrauen in die Impfung werben."

Was sollten Menschen beachten, die kürzlich eine Impfung mit AstraZeneca erhalten haben?

Menschen, die kürzlich eine Impfung mit AstraZeneca erhalten haben und nun Fragen zu dem Impfstopp haben, sollten sich an ihre behandelnden Ärzte wenden, sagte Jens Spahn auf der Pressekonferenz.

"Das PEI weist darauf hin, dass Personen, die mit AstraZeneca geimpft wurden & sich mehr als vier Tage nach Impfung zunehmend unwohl fühlen - z.B mit starken & anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen - sich unverzüglich in ärztliche Behandlung geben sollten", teilte das BMG auf Twitter mit.

Wer setzt Astrazeneca-Impfungen aus?

Am Donnerstag setzte zunächst Dänemark die Impfungen mit dem Vakzin aus. Es folgten Norwegen, Island sowie die EU-Länder Bulgarien, Irland und die Niederlande. Österreich, Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg setzten die Nutzung von einer bestimmten Astrazeneca-Charge aus, Italien und Rumänien stoppten die Nutzung einer anderen Charge. Thailand, die Demokratische Republik Kongo und Indonesien verschoben den Impfstart.

Am Montag setzte auch das Bundesgesundheitsministerium auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts die Impfungen mit Astrazeneca-Dosen vorsorglich aus. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig, erklärte das Ministerium. Frankreich, Italien und Spanien folgten noch am selben Tag.

Was sagt die WHO zu den Problemen?

Die WHO kündigte daraufhin für Dienstag ein Treffen ihrer Experten für Impfsicherheit an, die EMA setzte für Donnerstag eine Sondersitzung an. Beide Behörden betonten jedoch, dass bisher kein Zusammenhang zwischen den Vorfällen und dem Impfstoff festgestellt werden konnte. Die WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan empfahl den Ländern, ihre Impfungen einstweilen fortzusetzen.

Was sagt der Hersteller?

Der Hersteller betont, die Analyse von mehr als zehn Millionen Fällen habe "keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie oder Thrombose" ergeben. Mitentwickler Andrew Pollard, Leiter der Oxford Vaccine Group, erklärte, es gebe "sehr beruhigende Beweise", dass das Vakzin in Großbritannien - bislang sein Haupteinsatzgebiet in Europa - nicht zu einer Zunahme von Blutgerinnseln geführt habe.

Wer impft weiter mit Astrazeneca?

Allerdings wollen nicht alle Länder die Impfungen mit Astrazeneca aussetzen. Der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke etwa sagte, das Mittel sei ein "sehr guter Impfstoff und ein Schutz gegen eine Krankheit, die tötet." Es "wäre es unverantwortlich, diese Impfkampagne zu stoppen." Dennoch fordert er die die EMA auf, bis Donnerstag alle verfügbaren Daten auf den Tisch zu legen. Wegen solcher nationaler Entscheidungen verlangt die österreichische Regierung ein gesamteuropäisches Vorgehen, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Wien sagte. "Wir haben uns bei den Impfungen auf ein gemeinsames europäisches Vorgehen geeinigt. Nationale Einzelgänge sind in diesem Zusammenhang weder effektiv noch vertrauensbildend“, so Anschober.

Welche Reaktionen gibt es zum Impfstopp?

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte auf Twitter die Entscheidung, die Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland vorerst zu stoppen: "Auf der Grundlage der vorliegenden Daten halte ich das für einen Fehler", schrieb Lauterbach. "Die Prüfung ohne Aussetzung der Impfung wäre wegen der Seltenheit der Komplikation besser gewesen. In der jetzt Fahrt aufnehmenden 3. Welle wären die Erstimpfungen mit dem AstraZeneca Impfstoff Lebensretter." In der TV-Sendung "Hart aber fair", sagte er: "Ich gehe davon aus, dass die Thrombosen direkt auf die Impfung zurückzuführen sind. Doch die Notlage der Pandemie ist so groß, dass der Nutzen den Schaden überwiegt. Das Risiko existiert, aber es ist gering."

Auf die Frage, ob er sich mit Astrazeneca impfen lassen würde, antwortete spontan mit Ja. "Auch jetzt hier sofort". Das würden auch die anderen Gäste wie Ranga Yogeshwar und Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, bezeichnete die Maßnahme dagegen als "richtig und wichtig". Nun seien eine schnelle Klärung und völlige Transparenz wichtig. "Ansonsten geht Vertrauen verloren."