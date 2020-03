Die Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus in Spanien stellt die Bevölkerung vor neue Herausforderungen. Das Haus nicht verlassen zu können, ist jedoch keine Ausrede, um komplett auf Sport zu verzichten. So sieht das zumindest ein Fitnesstrainer in Sevilla, der seine Nachbarschaft animiert, mit ihm gemeinsam aktiv zu sein.

Der Trainer des Fitnessunternehmens Sano Sevilla Los Bermejales leitet eine Sporteinheit von seinem Dach in der Mitte seines Innenhofes. Er führt die Übungen vor und motiviert seine Nachbarn, die sich an ihren Fenstern und Balkonen versammelt haben, sich ihm anzuschließen. Im Hintergrund läuft laute Musik und die Teilnehmer scheinen sichtlich Spaß zu haben.

Es entspricht dem Gedanken des Fitnessstudios, seine Mitglieder auch jetzt fit zu halten

Der Arbeitgeber des Fitnesstrainers teilte einige Videos der Showeinlage auf Instagram. Dazu schrieb er, es entspräche dem Geist des Unternehmens, auch unter den gegebenen, besonderen Umständen seine Kunden zu animieren, das Beste aus sich herauszuholen.

Die spanische Regierung hatte am 14. März den Notstand ausgerufen und eine Ausgangssperre verhängt. Soweit wie möglich sollen die Spanier zuhause bleiben und ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Ausnahmen gelten für dringende Erledigungen, wie den Gang zur Apotheke, zur Arbeit oder zum Einkaufen.

Auch in Deutschland sind Fitnessstudios geschlossen

Auch in Deutschland sind seit dem 16. März Fitnessstudios geschlossen. In den sozialen Medien laden viele Fitness-Influencer ihre täglichen Übungen für zu Hause hoch und fordern ihre Follower dazu auf, ebenfalls aktiv zu bleiben. Joggen und Spaziergänge an der frischen Luft sind schließlich weiterhin unproblematisch, sollten wegen der Ansteckungsgefahr aber nicht in Gruppen ausgeübt werden.

Quellen: Sano Sevilla Bermejales auf Instagram / UNILAD