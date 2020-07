Sehen Sie im Video: In St. Tropez wird trotz Corona ohne Abstand gefeiert.





In der französischen Partystadt St. Tropez feiern dutzende Menschen so ausgelassen, als gäbe es das Coronavirus nicht mehr. Wo das hinführen kann, wird an den kürzlich beschlossenen Maßnahmen auf Mallorca deutlich. Da sich die Menschen am Ballermann nicht an die Regeln hielten, wurde die Partymeile jetzt geschlossen. Ob das wohl auch St. Tropez droht? Im französischen Badeort scheinen Urlauber das Corona-Virus einfach wegfeiern zu wollen. Wenn hier auch nur eine Person infiziert ist, kann aus dem Party-Hotspot schnell der nächste Corona-Hotspot werden! Videoquelle: RTL