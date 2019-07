Sie fühlen sich überlastet, kraftlos und kommen kaum in die Gänge? Viele Menschen klagen über Müdigkeit und die Gründe für dieses Gefühl können vielfältig sein. Tritt das Symptom neu auf, hält für mehrere Wochen an und wird von weiteren Auffälligkeiten begleitet, sollten Sie darüber mit Ihrem Arzt sprechen. Hinter Müdigkeit steckt zwar nur selten eine ernsthafte Erkrankung, dennoch sollten Sie das Symptom bei Ihrem Hausarzt abklären lassen. Der Mediziner wird Sie zunächst körperlich untersuchen und nach Ihren Lebensumständen befragen: Haben Sie aktuell viel Stress in der Partnerschaft oder in der Arbeit? Gibt oder gab es einschneidende Ereignisse, die an Ihren Energiereserven zehren?

Selbst wenn all das nicht auf Sie zutreffen sollte, kann im Alltag mal der Antrieb fehlen. In der Fotostrecke erfahren Sie die häufigsten Gründe für ein Motivationstief und wie Sie diesem vorbeugen können.