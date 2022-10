von Rebecca Häfner Durch den Klimawandel können in Deutschland Stechmücken heimisch werden, die tropische Krankheiten übertragen. Am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg werden die Tiere erforscht.

Über lange Zeit war ein Mückenstich in unseren Breitengraden allenfalls lästig. Nachdem die Mücke gefühlt für Stunden surrend um den Kopf gekreist ist, setzt sie sich auf den Arm, um mit ihrem spitzen Rüssel unser Blut zu trinken und eine juckende Pustel bleibt zurück. Mittlerweile könnte so ein Mückenstich tödlich sein – wenn in Deutschland auch nur in äußerst seltenen Fällen. Schuld daran ist der Klimawandel. Durch die steigenden Temperaturen können in Deutschland Mückenarten heimisch werden, die zuvor nur in südlicheren Gefilden überlebt haben. Und über die Mücken konnten sich neue, tropische Krankheiten in Europa verbreiten.