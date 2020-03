"Corona ist eine große Herausforderung für die ganze Gesellschaft", erklärte unlängst Gesundheitsminister Jens Spahn. Tatsächlich wird mit jedem Tag, an dem sich das Virus weiter ausbreitet, unser Lebensstil immer weiter eingeschränkt. Eine Zerreißprobe für die ganze Gesellschaft. Es geht um die Frage: Sind wir bereit, eigene Interessen zum Wohle anderer zurückzustellen?

Es wird sich zeigen, ob wir es akzeptieren können, dass unsere OP verschoben werden muss oder das Spiel unseres Fußballvereins abgesagt wird. Ob wir einsehen, dass wir nach unserem Urlaub in Quarantäne müssen oder auf den Besuch bei den Großeltern verzichten, wenn wir husten. Was uns am Ende schützen wird, ist gesellschaftlich wie medizinisch dasselbe: Rücksicht und Solidarität.

Doch was in der Theorie so schlicht und einleuchtend ist, besteht den Realitätstest oft nicht. Spätestens wenn man selbst keine Atemmaske mehr bekommt oder auf seinen Reisekosten sitzen bleibt, ist es mit der Rücksicht auf andere oft vorbei. Geschweige denn, wenn die eigene Existenz bedroht ist.

Wir wollen wissen, wie Sie die vergangen Wochen erlebt haben. Wie wirkt sich die Corona-Ausbreitung auf Ihr Leben aus? Begegnen Sie Solidarität und Verständnis? Oder sind sie Zeuge egoistischen Verhaltens geworden?

Wir interessieren uns für Ihre Geschichten - und behandeln sie auf Wunsch natürlich vertraulich. Schicken Sie uns Ihre Berichte an leseraufruf@stern.de.