Falten wegcremen war gestern, heute versprechen Schönheitsdrinks mit Kollagen oder Hyaluron glatte Haut. Wer die kleinen Ampullen trinkt, soll von innen schön werden. Mit ein paar Schlückchen den Falten vorbeugen oder sie gar reduzieren. Stiftung Warentest hat 15 solcher Schönheitsdrinks getestet – doch kein einziges der Produkte kann nachweislich die Haut straffen, Falten glätten oder uns davor schützen, dass wir eine runzelige Stirn bekommen.

Der alternden Haut Hyaluronsäure und Kollagen anzubieten, um sie frisch und glatt zu halten, klingt erst einmal logisch. Schließlich kommen sie von Natur aus in der Haut vor und sorgen dafür, dass sie straff und glatt bleibt. Allerdings produziert der Körper mit zunehmenden Alter weniger davon. Die Folge: Die Falten um Augen, Mund und an der Stirn werden tiefer und sichtbarer. Hier wollen die Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaluronsäure und Kollagen in flüssiger Form ansetzen. Ein Angebot quasi, um dem Körper durch die kleinen Schönheitsdrinks die beiden Hautglätter zuzuführen. Doch am Ende profitieren nicht die Verbraucher:innen davon, jeden Tag eine Ampulle mit dem angeblichen Schönheitselixier zu trinken. Denn: Die Schönheitsdrinks sind teuer – und was die Werbung suggeriert, ist wissenschaftlich nicht belegt. So lautet das Fazit der Stiftung Warentest.

Stiftung Warentest: Schönheitsdrinks – Wirksamkeit nicht durch Studien belegt

Stiftung Warentest hat insgesamt 15 flüssige Nahrungsergänzungsmittel aus Drogerie, Apotheke und dem Online-Handel untersucht. Die Warentester haben alle 15 Hersteller der Drinks nach Studien zur Wirksamkeit gefragt. Es gab nur zehn Rückmeldungen. Keine der Studien konnte nachweisen, dass die flüssigen Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaluronsäure und Kollagen halten, was die Hersteller versprechen. Die Untersuchungen hatten entweder methodische Mängel oder zu wenige Proband:innen. Also keine Garantie für weniger Falten oder einen schöneren Glow.

Stattdessen verursachen die Schönheitsdrinks ein Loch im Portemonnaie. Für das teuerste Produkt von Alp Beauty im Test bezahlen Verbraucher:innen für die empfohlene Tagesration 3,95 Euro. Im Monat sind das ganze 120 Euro. Und je nach Herstellerangabe sollen die Drinks mindestens für sechs Wochen eingenommen werden. In diesem Test fallen also alle 15 Produkte durch – denn kein einziger Hersteller konnte die Wirksamkeit seines Schönheitsdrinks wissenschaftlich belegen. Weniger Falten, ein schönerer Glow oder Schönheit von innen bleiben also ein leeres Versprechen.

Weil es sich bei den Schönheitsdrinks um Nahrungsergänzungsmittel handelt, müssen sie weder zugelassen werden noch muss ihre Wirkung nachgewiesen werden, bevor sie auf den Markt kommen. Sie müssen lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angezeigt werden.

Haut lässt sich einfach mit ein paar Tricks schützen

Doch warum können Hersteller damit werben, dass die Drinks von innen schön machen oder Falten vorbeugen können? Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) lehnte gesundheitsbezogene Werbeaussagen über Hyaluronsäure und Kollagen bisher stets ab. Denn: Einen wissenschaftlichen Beleg für ihre Wirksamkeit gibt es nicht. Doch die Hersteller wenden einen Trick an: Neben Hyaluronsäure oder Kollagen stecken in die Drinks noch Vitamine oder Spurenelemente – so dürfen auf den Verpackungen Health Claims zu den Vitaminen stehen. Dazu macht die Efsa aber klare Vorgaben: Zum Beispiel, dass Biotin "zur Erhaltung normaler Haut beiträgt."

Wer die Haut von innen schützen will, braucht weder Schönheitsdrinks noch tief in den Geldbeutel zu greifen. Die Dermatologin Yale Adler verriet im Gespräch mit dem stern, dass ein Esslöffel Tomatenmark am Tag mit etwas Öl durch das enthaltene Lycopin die Haut unterstütze und so vor Hautalterung schütze. Wer sich wirklich vor Falten schützen will, sollte besonders auf einen Punkt achten: Sonnenschutz. UV-Strahlung ist sehr aggressiv und lässt die Haut nicht nur altern, sondern kann auch Hautkrebs verursachen. Yael Adlers Rat, um die Haut vor der Sonne zu schützen: "Meiden, kleiden, cremen."

