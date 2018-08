Allein der Gedanke an Läuse lässt viele Menschen erschaudern. Die Blutsauger gelten als unappetitlich. Doch zwei gute Nachrichten gibt es immerhin: In Deutschland übertragen die Parasiten keine Krankheiten, und auch mit mangelnder Hygiene haben sie nichts zu tun. Läuse können praktisch jeden heimsuchen. Besonders gefährdet sind jedoch Kinder und Jugendliche. Sie haben viel Kontakt zu Gleichaltrigen, die Parasiten werden beim Spielen leicht übertragen.

Zwei bewährte Wirkprinzipien

Stiftung Warentest hat zwölf vielverkaufte Läusemittel bewertet - darunter Lösungen, Sprays und Shampoos. Das Ergebnis? Drei Mittel können die Prüfer uneingeschränkt empfehlen. Zwei Anti-Lausmittel fallen bei den Prüfern dagegen durch. Der Grund: Ihre Wirksamkeit ist nicht mit Studien untermauert.

Testsieger sind drei Mittel mit dem synthetischen Öl Dimeticon, darunter "Dimet 20" (21,99 Euro/100 ml) und "EtoPril" (14,95 Euro/100 ml). Deren Wirkprinzip ist einfach: Das synthetische Öl erstickt die Blutsauger. Die Kosten für die zwei Mittel werden von der Krankenkasse übernommen - vorausgesetzt, die Behandlung wurde bei Kindern vorgenommen. Vorsicht ist aber geboten: Weil die öligen Produkte leicht entflammbar sind, sollten Kinder während der Behandlung von offenem Feuer und glimmenden Zigaretten ferngehalten werden.

Neben synthetischem Öl sind auch Präparate mit Insektengift empfehlenswert, schreibt Warentest, etwa "Goldgeist forte" (8,93 Euro/100 ml). Die Mittel lähmen die Nerven der Läuse. "Sie wirken grundsätzlich gut, doch immer mehr Läuse werden unempfindlich dagegen", so die Prüfer. Deswegen seien die Präparate auch nicht uneingeschränkt zu empfehlen.

Wirkung gegen Läuse nicht belegbar - das sind die Schlusslichter

Die Schlusslichter des Tests sind die Mittel "Jacutin Pedicul" und "SOS Läuse-Shampoo", sie erhalten die Test-Bewertung "wenig geeignet". "Bei beiden Mitteln ist nicht ausreichend durch klinische Studien an Menschen belegt, dass sie Läuse wirksam bekämpfen und verträglich sind", schreibt Warentest. Das Jacutin-Mittel ist ein Spray, was die Prüfer als kritisch bewerten: Feine Tröpfchen könnten sich in der Luft verteilen und eingeatmet werden. Mögliche Folgen: gereizte Atemwege oder sogar ein erhöhtes Risiko für Nervenschäden, da das Mittel ein starkes Insektengift enthalte.

In der aktuellen Ausgabe gibt Warentest weitere Tipps, wie Läuse schnell und einfach entfernt werden können. Grundsätzlich seien immer zwei Anwendungen empfehlenswert - auch wenn die Anleitungen einzelner Mittel es anders angeben. Im Kampf gegen die Blutsauger ist auch ein Läusekamm unentbehrlich. Ohne ihn kann selbst das beste Läusemittel wenig ausrichten.

Die vollständigen Testergebnisse und weitere Informationen zum Thema gibt es gegen Gebühr hier.