Leben in Schieflage: Burn-on-Betroffene kennen die Grenzen ihrer Belastbarkeit nicht und stecken meist all ihre Energie in die Arbeit. Viele entwickeln körperliche Symptome, ein kompletter Zusammenbruch bleibt aber aus

von Carola Kleinschmidt Auf den ersten Blick sieht man ihnen oft nicht an, wie schlecht es ihnen geht: Menschen mit Burn-on. Sie funktionieren im Alltag immer weiter – trotz Dauerstress, Erschöpfung und körperlicher Beschwerden. Was dahintersteckt und was den Betroffenen hilft

Mit dem Begriff "Burn-on" fanden der Arzt Bert te Wildt und der Psychologe Timo Schiele vor einiger Zeit einen einprägsamen Namen für ein Phänomen, das viele kennen: Man fühlt sich völlig erschöpft – und funktioniert doch immer weiter. Betroffene stehen sozusagen immer kurz vor dem Burnout, aber der totale Zusammenbruch bleibt aus. Bert te Wildt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, und der Psychologe Timo Schiele arbeiten in der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen. Dort behandeln sie eigentlich Menschen mit Burnout-Beschwerden. Doch in den letzten Jahren hätten immer mehr Patientinnen und Patienten vor ihm gesessen, denen man auf den ersten Blick gar nicht angesehen habe, wie schlecht es ihnen ging, sagt Timo Schiele.

So wie Anna Vogel (Name von der Redaktion geändert), Marketingleiterin und dreifache Mutter. Die 42-Jährige suchte die Klinik auf, weil sie ihre Schlafprobleme und ihre verschiedenen chronischen Schmerzen in den Griff bekommen wollte. Seit Jahren hatte sie dies mit Medikamenten und einigen Stunden bei Therapeuten versucht. Doch ohne Erfolg. Noch im Aufnahme-Gespräch betonte sie, wie wichtig es ihr sei, spätestens in vier Wochen wieder fit für ihren Job zu sein. Und dass sie plane, auch wieder auf Vollzeit aufzustocken, wenn sie ihre Gesundheit wieder im Griff habe.

Erst als die Behandler genauer nachfragten, erfuhren sie vom Ausmaß des Unwohlseins der Patientin. Dass die Migräne-Attacken in den letzten Monaten immer häufiger und die Schmerzen unerträglich geworden seien, dass sie eine schmerzhafte Gürtelrose entwickelt hatte, wie sehr sie zuletzt über sich erschrocken sei, weil sie im Supermarkt einen Blackout erlebt hatte: Plötzlich stand sie vor dem Band an der Kasse und wusste nicht mehr, was sie an diesem Ort überhaupt wollte. Wie betäubt sei sie nach diesem Erlebnis nach Hause gegangen. Nun habe sie Sorge, dass mit ihrem Gedächtnis etwas nicht stimme.

Die ganze Energie wird in die Arbeit investiert und darin, gut zu funktionieren

Die Unfähigkeit, den Zusammenhang zwischen einem extrem stressigen Lebensstil und den Symptomen der Erschöpfung zu sehen, ist typisch für Menschen mit Burn-on. "In die Klinik kommen die Menschen, weil sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann, aber auch nicht wissen, was falsch läuft“, sagt Psychologe Timo Schiele.

Das Leben von Burn-on-Betroffenen ist in eine Schieflage geraten – ohne dass es ihnen bewusst ist. Auf der einen Seite investieren sie jede mögliche Energie in ihre Arbeit, setzen alles daran, gut zu funktionieren. "Nicht selten herrscht an diesem Pol des Lebens regelrechter Aktionismus“, sagt Schiele, der gemeinsam mit Bert te Wildt das Buch "Burn On – Immer kurz vorm Burn Out" (Droemer, 304 S., 14,99 Euro) verfasste.

Bert te Wildt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, und Timo Schiele, Psychologe, arbeiten an der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen und schrieben das Buch: "Burn on – immer kurz vorm Burn Out" © Sabine Jakobs

Doch wenn man die Menschen nach dem anderen Pol des Lebens fragt, den Bereichen, in denen sie Energie tanken, sich entspannen und Lebensfreude spüren, lässt die Antwort auf sich warten. "Bei den individuellen Bedürfnissen des Privatlebens herrscht eine Art komplette Lähmung“, erklärt Schiele die typische Situation bei Burn on-Betroffenen. Zeit für sich selbst, für Freundinnen oder Freunde oder auch als Paar – Anna Vogel konnte ihm nicht sagen, wo diese privaten Seiten Platz in ihrem Leben gehabt hätten. Sogar der Alltag mit den Kindern war von früh bis spät durchgetaktet. Und sobald die Kleinen im Bett lagen, setzte sie sich wieder an den Rechner, um Dinge abzuarbeiten, die im Job anstanden.

Ihr gesamtes Leben war auf das Thema Leistung zusammengeschrumpft

Es schien, als wäre mit den Jahren ihr gesamtes Leben auf das Thema Leistung zusammengeschrumpft und jegliche Erholung und Entspannung aus dem Leben gewichen. "Ich bin sogar den Weg zwischen U-Bahn und Firma gerannt, um Zeit zu sparen“, erzählt die Patientin.

Wie kann das passieren? "Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie es einfach nicht anders kennen“, sagt Timo Schiele. Schon im Elternhaus haben sie gelernt, dass Arbeit immer vorgeht. Jeder kennt Sprüche wie "Ohne Fleiß kein Preis“. Und viele kennen das schlechte Gewissen, dass einen sofort plagt, wenn man vermeintlich nicht genug gearbeitet oder sich zu viel ausgeruht hat. Menschen, die einen Burn on entwickeln, setzen hier schlicht noch eins drauf: Sie ordnen ihr gesamtes Leben dieser Überzeugung unter.

Häufig führt diese Haltung zur Pflicht auch erst einmal zum Erfolg. Anna Vogel arbeitete auch nach der Geburt ihrer Kinder ehrgeizig und erfolgreich weiter. Ihr Arbeitgeber förderte und forderte sie. Dass sie ständig über ihre persönlichen Grenzen ging, um ihren eigenen Anspruch zu erfüllen, nahm Vogel fraglos hin. "Ich dachte, Vereinbarkeit sei einfach eine Frage guter Organisation“, sagt die dreifache Mutter rückblickend. Pausen, Entlastung, Auszeiten – fielen nach und nach der Effizienz zum Opfer.

Kein Gefühl für die Grenzen der Belastbarkeit

Schiele zufolge ist das typisch für Burn-on-Patientinnen und -Patienten. Sie sind extrem leistungsorientiert – und haben kein Gefühl für die Grenzen der Belastbarkeit. In Projekten sind sie diejenigen, die auch am Wochenende arbeiten, wenn die Deadline näher rückt. Es sind die Menschen, die zur Arbeit kommen, wenn sie sich kränklich fühlen, weil sie die Kolleginnen und Kollegen nicht hängen lassen wollen. Es sind die Beschäftigten, auf die sich Chefinnen und Chefs zu hundert Prozent verlassen können.

All das sind Eigenschaften, die in der Leistungsgesellschaft begrüßt werden. Genau das macht es den Betroffenen um so schwerer, eine eigene Orientierung zu finden. Anna Vogel hat in der Therapie für sich entdeckt, dass sie als Mensch vielfältiger ist als ihr berufliches Ich. Sie hat erkannt, dass ihr Familie sehr wichtig ist – und dass sie dafür auch Energie und Zeit haben möchte. Sie hat beschlossen, dass sie sich in Zukunft nicht mehr ausschließlich über ihre Leistung im Beruf definieren möchte.

Eine in vielen Situationen hilfreiche Frage für Betroffene: "Stimmt das wirklich?"

Das gelingt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern ist ein mühsamer Weg. Als Wegweiser nutzt Vogel eine Frage, die sie früher nie zu fragen wagte – und die sie sich nun häufiger stellt: "Stimmt das wirklich?“ Stimmt es zum Beispiel wirklich, dass Vereinbarkeit schlicht eine Frage der guten Organisation ist? Oder stimmt es wirklich, dass der Erfolg eines Projektes allein von ihr abhängt? Dass Privates nie wichtiger sein darf als Berufliches? Indem sie ihr Leistungsideal immer wieder auf den Prüfstand stellt, verliert es seine treibende Kraft. Es ist ein erster Schritt in ein Leben, indem auch Entspannung, Erholung und Freude Platz haben – und in dem sich die Tür öffnet, die aus dem Burn on führt.