Augenspezialisten aus London haben sich mit dem Problem der nachlassenden Sehkraft im Alter beschäftigt. Bei einem Experiment stellten sie etwas Spannendes fest, das die Augenheilkunde revolutionieren könnte.

Mit zunehmendem Alter werden die Augen schlechter – das erleben viele Menschen am eigenen Leib. Schon ab dem 40. Lebensjahr müssen wir immer öfter zur Lesebrille greifen, Fernsehen wird anstrengender, Computerarbeit bereitet Kopfschmerzen. "Unsere Netzhautempfindlichkeit und Farbwahrnehmung nehmen nach und nach ab, was bei einer immer älter werdenden Bevölkerung zu einem wichtigen Thema wird", sagt Glen Jeffery, Augenspezialist am Londoner College für Augenheilkunde.

Einer der Gründe für die abnehmende Sehkraft, so die Forscher:innen, ist die Ermüdung der Mitochondrien in den Netzhaut-Zellen. Sie brauchen viel Energie und sterben deshalb früher ab als andere Zellen im Körper. Allerdings versorgen bestimmte Wellenlängen von Licht diese Zellen auch mit Energie – besonders Licht in tiefrot hatte in Tierversuchen den Augen von Fliegen gut getan. Die sind aber recht anders aufgebaut als die Augen von Menschen.

Studie zeigt: Rotlicht für bessere Sehkraft

Die Wissenschaftler:innen starteten einen Versuch, bei dem sie 24 Personen im Alter von 28 bis 72, die keine Augenkrankheiten aufwiesen, genau untersuchten und ihre Sehkraft testeten. Dann sollten die Proband:innen über zwei Wochen hinweg täglich mindestens drei Minuten direkt in tiefrotes Licht schauen. Danach wurde getestet, ob dies die Sehkraft beeinflusst hatte. Und die Ergebnisse waren überraschend.

Während sich bei den jüngeren Versuchspersonen nichts verändert hatte – weder verbessert noch verschlechtert –, konnten die älteren Proband:innen nach den 14 Tagen plötzlich wieder deutlich besser Farben erkennen und unterscheiden. Diese Fähigkeit hatte sich bei einigen Personen um bis 20 Prozent verbessert. Und auch das Hell-Dunkel-Sehen war besser geworden, wenn auch nicht ganz so drastisch.

"Unsere Studie deutet darauf hin, dass sich die Sehkraft von Menschen, die altersbedingt nachgelassen hat, durch kurzen Kontakt mit Wellenlängen, die die ermüdeten Netzhautzellen stimulieren, deutlich verbessern lässt", so der Augenspezialist Glen Jeffery.

Quellen: UCL, "Journals of Gerontology"