von Wiebke Tomescheit Eine junge Frau, die im Netz hübsche Fotos und witzige Videoclips teilt – das kennt man. Statt bloß ihr Outfit zu zeigen, thematisiert die 28-jährige Laura dort allerdings etwas Ernsteres: Den Alltag als trockene Alkoholikerin.

Sie ist jung, gewitzt – und sehr ehrlich: Laura, 28, lebt in Berlin, wo sie derzeit ihren Master in Germanistik macht. Und, was wohl niemand auf den ersten Blick vermuten würde: Sie hat vor mehr als zwei Jahren den Kampf gegen ihre Alkoholsucht aufgenommen – und ihn gewonnen. Auf ihrem TikTok-Kanal berichtet sie seither, wie es sich als trockene Alkoholikerin lebt, mit welchen Klischees und Sprüchen sie permanent konfrontiert wird, und was ihr wirklich half.