Sehen Sie im Video: Südafrikanische Coronavirus-Mutation erstmals in Deutschland entdeckt.









Erstmals ist die Südafrika-Variante des Coronavirus in Deutschland nachgewiesen worden. Das Sozialministerium Baden-Württemberg teilte am Dienstag mit, das eine erkrankte Person aus dem Zollernalbkreis betroffen sei. Sie sei mit ihrer Familie von einem längeren Aufenthalt in Südafrika zurückgekehrt, alle hätten sich fünf Tage später testen lassen. Die Tests fielen zwar erst negativ aus, eine Woche später hätten erste Familienmitglieder aber milde Krankheitssymptome entwickelt. Mittlerweile seien Corona-Infektionen bei sechs Personen aus drei Haushalten nachgewiesen worden. Die Charité Berlin habe die Abstrichprobe der zuerst erkrankten Person genauer untersucht und am Montag die Virusvariante bestätigt. Die südafrikanische Regierung hatte den Angaben nach Mitte Dezember über die rasche Zunahme der Infektionen mit der Variante berichtet - diese sei erstmals im August nachgewiesen worden.

