Unsere Haut ist das größte Organ unseres Körpers. Um sie gesund und strahlend zu erhalten, benötigen wir eine ausgewogene Ernährung sowie eine angemessene Pflege. Der stern verrät, welche Lebensmittel und Produkte die Gesundheit der Haut unterstützen.

Hautpflege kommt auch von innen heraus: Eine angemessene Hautpflege ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens. Sie kann dazu beitragen, das Aussehen der Haut zu verbessern und ihr ein strahlendes, gesundes Aussehen zu verleihen. Indem wir die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und ihr die Nährstoffe zuführen, die sie benötigt, können wir dazu beitragen, ihr Aussehen zu verbessern und ihre Gesundheit zu erhalten.

Hautprobleme wie Akne und Ekzeme können verhindert oder verbessert werden. Durch die Verwendung von feuchtigkeitsspendenden Produkten und Antioxidantien kann der natürliche Alterungsprozess der Haut verlangsamt werden. Eine angemessene Hautpflege und Ernährung können dazu beitragen, die Haut vor Belastungen, wie zum Beispiel Sonnenstrahlen, Luftverschmutzung und Schadstoffen, zu schützen und ihre Gesundheit zu erhalten. In folgendem Artikel werden Produkte vorgestellt, welche die Hautpflege unterstützen.

Superfood für die Haut: Diese Lebensmittel unterstützen die Gesundheit

Beeren wie Blaubeeren, Erdbeeren und Himbeeren sind reich an Antioxidantien und Vitamin C, die helfen können, die Kollagenproduktion zu unterstützen und die Haut vor Schäden zu schützen. Avocado enthält gesunde Fette und Vitamin E. Sie erhöhen die Feuchtigkeit der Haut und verbessern die Hautelastizität. Nüsse wie Mandeln und Walnüsse sind reich an gesunden Fetten, Vitamin E und anderen Nährstoffen, die helfen können, die Haut vor Schäden zu schützen. Außerdem sind Eiweiße wichtig für die Hautschutzbarriere. Sie werden aus Aminosäuren zusammengesetzt. Das Immunsystem der Haut benötigt diese Stoffe.

Um die Haut vor Druck und Erschütterungen zu schützen, braucht der Körper Fett. Außerdem formt Fett den Körper. Wenn wir Nahrungsfette zu uns nehmen, nehmen wir auch gleichzeitig fettlösliche Vitamine zu uns: Vitamine E, D, K und A. Gemeinsam mit den Eiweißen bilden die Fettbestandteile die Hautschutzbarriere, bauen die Zellmembran auf und arbeiten im Entzündungssystem.

Schutz vor UV-Strahlungen

Obst und Gemüse sind reich an Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin. Diese Nährstoffe können helfen, Schäden durch UV-Strahlen zu reduzieren. Fettreicher Fisch wie Lachs, Makrele und Sardinen sind eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Diese können helfen, Entzündungen zu reduzieren, die durch UV-Strahlung verursacht werden können. Grüner Tee enthält Polyphenole, die als Antioxidantien wirken und helfen können, die Haut vor UV-Schäden zu schützen. Tomaten enthalten Lycopin, ein starkes Antioxidans, das die Haut vor Schäden durch UV-Strahlen schützen kann.

Es ist dennoch wichtig, die Haut mit Cremes vor UV-Strahlen zu schützen, da diese Strahlen die Haut schädigen können und das Risiko für Hautkrebs und vorzeitige Hautalterung erhöhen. Es wird empfohlen, eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30 zu verwenden.

Superfood für die Haut: Das hilft gegen Hautprobleme

Hautunreinheiten und Akne können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie Hormonungleichgewichte, übermäßige Talgproduktion und Entzündungen. Eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Eiweiß kann das Risiko reduzieren: Omega-3-Fettsäurenreiche Fischsorten wie Lachs, Makrele und Hering. Aber auch: Nüsse, Samen und pflanzliche Öle. Weitere Lebensmittel, die entzündungshemmende Eigenschaften aufweisen, sind Beeren, grünes Blattgemüse, Ingwer und Kurkuma.

Einige Lebensmittel bewirken genau das Gegenteil und schädigen die Haut: Es kommt zu frühzeitiger Hautalterung, Akne oder Unreinheiten. Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, um die Haut zu hydratisieren und den Körper von Toxinen zu reinigen. Es sollte auf Zucker, raffinierte Kohlenhydrate und Milchprodukte verzichtet werden. Denn diese Produkte können das Risiko für Entzündungen erhöhen.

So verlangsamen Sie die Hautalterung

Fettreicher Fisch wie Lachs, Thunfisch und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmende Eigenschaften haben und helfen können, die Hautalterung zu verlangsamen. Lebensmittel mit Antioxidantien wie Vitamin C und E, Beta-Carotin und Lycopin, können helfen, freie Radikale zu bekämpfen und die Hautzellen zu schützen. Dunkle Schokolade und auch Rotwein enthalten Flavonoide, die helfen können, die Haut zu schützen und das Erscheinungsbild von Falten zu reduzieren.

