In Sydney bekamen 1400 Menschen an Weihnachten ein negatives Testergebnis – und einen Tag später die Nachricht, dass sie doch infiziert waren. Nach diesem Fehler droht ein rapides Ansteigen der Fallzahlen.

Vor den Weihnachtsfeiertagen haben sich viele Menschen auf das Coronavirus testen lassen, um für die Zusammenkünfte mit der Familie und besonders mit älteren Angehörigen die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren. Wissenschaftler:innen und Ärzt:innen empfehlen das ausdrücklich. Hunderten Menschen in Australien, die sich in einem Krankenhaus in der Nähe von Sydney testen ließen, half das allerdings nicht – sie bekamen falsche Ergebnisse ausgehändigt.

Insgesamt wurde fast 1400 Personen, die positiv getestet wurden, im St.- Vincent's-Krankenhaus in Darlington, einem Vorort von Sydney, ein negatives Testergebnis ausgestellt. Es handelte sich um PCR-Tests, die unmittelbar vor den Weihnachtstagen durchgeführt wurden – in vielen Fällen wohl extra, um einen Besuch bei der Familie sicherer zu gestalten. Die Betroffenen bekamen am 24. bzw. 25. Dezember ihre negativen Ergebnisse. Am zweiten Weihnachtstag folgte dann die Nachricht, dass sie in Wirklichkeit leider doch positiv seien und sich isolieren sollten.

Krankenhaus nennt "menschlichen Fehler" als Grund

Da dürfte es allerdings schon zu spät gewesen sein. Die Behörden rechnen mit einem starken Anstieg der Fallzahlen in der Region in den nächsten Tagen – zumal sich die neue, extrem ansteckende Variante Omikron im Bundesstaat New South Wales ohnehin schnell ausbreitet. Gesundheitsminister Brad Hazzard hat bereits prognostiziert, dass sich voraussichtlich jeder Australier mit der Variante anstecken wird. Die gute Nachricht: Nach Regierungsangaben sind in dem Bundesstaat 95 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren gegen Covid-19 geimpft.

Ein Krankenhaussprecher entschuldigte sich im Namen der Klinik für das Versehen und nannte als Grund "einen menschlichen Fehler" im Labor. Alle betroffenen Personen seien umgehend benachrichtigt worden. Die Verantwortlichen wiesen gleichzeitig auf die hohe Anzahl der Tests und die große Belastung für das Personal in den Laboren hin. An einer Drive-In-Station, die von dem Krankenhaus betrieben wird, habe es vor den Weihnachtstagen Schlangen mit einer Wartezeit von bis zu drei Stunden gegeben.

Quellen: 7News / "The Sydney Morning Herald"