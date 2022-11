Sitz des IT- und Beratungsunternehmens IM in Boca, Florida. Das Herzstück des Quartiers in Boca, Florida, bildet ein sechseckiger Hof mit einem künstlich angelegten See in der Mitte. Eine geometrische Pfeilerkonstruktion ist das Kennzeichen des Y-förmigen Baus. Diese Form der Erdgeschoss-Gestaltung ist das Markenzeichen des verantwortlichen Architekten Marcel Breuer. Die Grünflächen rund um den Komplex sollen den Mitarbeitern Platz zur Erholung bieten.

