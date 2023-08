Maximale Erholung durch maximales Nichtstun? Was hinter dem TikTok-Trend "Bed rotting" steckt

von Tina Pokern Manchmal ist alles einfach zu viel. Dann will man nur noch die Decke über den Kopf ziehen und im Bett liegenbleiben. Auf TikTok ist "Bed rotting" zum Gesundheitstrend geworden. Aber ist das bedingungslose Rumgammeln wirklich zu empfehlen?

Endlich Wochenende. Zeit zum Einkaufen, Auto waschen, die Steuer, Zumba. Aber schnell, denn die Kinder scharren schon mit den Hufen, wollen in den Tierpark. Und das bisschen Freizeit will schließlich optimal genutzt sein, oder? Von wegen. Immer mehr Menschen sind vom ewigen Kampf gegen die To-Do-Liste so müde, dass sie neuerdings einfach gar nicht mehr aufstehen. Ganze Tage verbringen sie mit dem Ziel im Bett, maximale Inaktivität zu erreichen. Die erzwungene Ruhe nennt sich "Bed rotting" und hat sich zum globalen TikTok-Trend entwickelt.

"Bed rotting" bedeutet frei übersetzt in etwa "im Bett gammeln" und ist sowas wie die absolute Verweigerung von Produktivität. Anders als beim sogenannten "lazy day" (etwa: fauler Tag) geht es dabei nicht nur darum, Verpflichtungen sein zu lassen und den Tag mit Dingen zu füllen, die Spaß machen und entspannen, sondern sich im wahrsten Sinne des Wortes möglichst wenig zu bewegen. Selbst Saunabesuche oder Kinoabende, eben alles außerhalb des Bettes, sind beim "Bed rotting" tabu. Die Verfechter verstehen diese gewählte Immobilität als Selbstfürsorge.

"Bed rotting": Selbstfürsorge oder verdrängte psychische Probleme?

Wie diese Selbstfürsorge aussieht, zeigen unzählige Bilder auf der Social-Media-Plattform: Menschen vergraben sich wohlig unter Schichten von Decken. Snacks, Fernbedienung und Telefon in greifbarer Nähe. Ob der Rückzug ins Bett aber tatsächlich den Effekt hat, den sich viele erhoffen – maximale Erholung durch maximales Nichtstun – oder am Ende sogar kontraproduktiv für die Gesundheit sein kann, lässt sich pauschal nicht sagen.

"'Bed rotting' ist zu 100 Prozent von der Wissenschaft gedeckt", sagt Schlafwissenschaftlerin Vanessa Hill in einem TikTok-Video. Sie bezeichnet das Rumgammeln als perfekt, es handele sich bei dem Trend um das Ende des Optimierens. Gegenüber "Buzzfeed" erläutert sie: "In einer Welt, die von Hektik und Produktivitätshacks geprägt ist, wird Ruhe und 'Nichtstun' mit Scham verbunden." Sich selbst zu erlauben, sich auszuruhen, ohne sich dabei schuldig fühlen zu müssen, sei ein Akt der Selbstfürsorge. "Selbstfürsorge ist mit einer besseren körperlichen und geistigen Gesundheit verbunden und kann zu einer besseren Schlafqualität führen", meint sie. Hill widerspricht damit Kritikern, die bemängeln, dass "Bed rotting" den Biorhythmus durcheinander bringen und damit den Schlaf negativ beeinflussen könne.

Zu viel Zeit im Bett zu verbringen, kann Symptom von Depression sein

Ganz uneingeschränkt kann sie den Trend allerdings nicht empfehlen. Den ganzen Tag im Bett zu verbringen, könne auch ein Symptom von Depression sein. Davor warnt auch Jessica Gold. Sie ist Assistenzprofessorin im Bereich Psychiatrie an der Washington University School of Medicine und klärt ebenfalls auf Tiktok über sich auf Social Media verbreitende Gesundheitstrends auf. Wenn jemand mehr als einen oder zwei Tage im Bett rumliege, sei das beunruhigend und könne ein Hinweis für psychische Erkrankungen sein, zitiert "CNN" Gold.

"Der Drang, den ganzen Tag im Bett zu liegen, vor allem, wenn er immer häufiger auftritt, hat wahrscheinlich mit mehr zu tun als nur mit dem Nachholen von Schlaf oder dem Bedürfnis, einen Tag lang nichts zu tun", so die Psychiaterin. Vielmehr gehe es dann eher um die Vermeidung von Gefühlen, Stress oder Schmerzen, die das Wachsein mit sich brächten.