Mit Alkohol die Viren abtöten, eine LKW-Ladung Mundschutzmasken bunkern oder sich Kokain reinziehen: Skurrile und auch gefährliche Tipps gegen das Coronavirus häufen sich derzeit im Netz. Vor allem in Italien ist die Verunsicherung groß. Die Lage dort bezeichnen Ärzte mittlerweile als dramatisch. Das ganze Land wurde zur Sperrzone erklärt. Zu groß sei die Ansteckungsgefahr. Zum Glück weiß eine italienische Oma Rat.

In einem Video der neapolitanischen Produktionsfirma Casa Surace gibt sie Tipps zum Schutz gegen das Virus. Und auch wenn einige Vorsichtsmaßnahmen davon mittlerweile wirklich jeder mitbekommen haben dürfte ("Ich habe euch schon immer gesagt, dass ihr euch die Hände waschen sollt!", sagt auch die Oma), tut sie das auf so unterhaltsame Weise, dass das Video mittlerweile insgesamt mehr als 400.000 Fans in den sozialen Netzwerken gefunden hat.

Vor allem weiß die italienische Nonna nicht nur, was am besten hilft, sondern auch wie es umgesetzt am coolsten aussieht: Das Niesen in den Ellbogen könnte man zum Beispiel als Dab durchführen, hat sie festgestellt. In den Ellbogen anstatt in die Hände zu niesen, sei übrigens nicht nur hygienischer, sondern auch einfach höflich, sagt die Oma streng.

Oma sagt: "Lieber zwinkern als küssen und umarmen"

Einige Experten legen der Bevölkerung nahe, wegen des Coronavirus nun sogar auf körperliche Kontakte zu verzichten – zumindest zu älteren Personen. Auch da hat die Nonna eine Idee. Sie schlägt eine Ersatzhandlung vor: Zwinkern. Dass das durchaus charmant aussehen kann, führt sie eindrucksvoll vor.

Ihr vielleicht bester Tipp aber lautet: "Lasst uns keine ethnischen Gruppen diskriminieren!" Denn, wie sie erklärt: "Das Coronavirus wird vorüber gehen, die Diskriminierung wird bleiben. Dagegen gibt es keine Impfung."

Quelle: Youtube/Casa Surace