Zitronengras-Limetten-Eis

Rezeptstrecke zum Klicken, Bild 1 von 6. Fruchtig und besonders. Das Zitronengras-Limetten-Eis ist ein Hingucker. Der Clou: Es wird am Zitronengrasstiel gereicht.

Zutaten für 6 Stück:

6 Zitronengrasstangen

Saft von 6 und Abrieb von 3 Bio-Limetten

150 g Zucker

200 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

Zubereitung:

1. Zitronengrasstangen in 10-12 cm lange, spitz zulaufende Spieße schneiden. Zitronengrasreste in einem kleinen Topf zerstampfen, dann mit Limettensaft und Zucker aufkochen. Topf vom Herd nehmen und alles 30 Minuten ziehen lassen. 2. Sud durch ein feines Sieb gießen, Limettenabrieb und Mineralwasser unterrühren. Mischung entweder in spezielle Eis-am-Stiel-Formen oder in kleine Trinkbecher füllen, ca. 2 Stunden im Gefrierfach anfrieren lassen. Danach in jedes Eis einen Zitronengrasspieß stecken und weitere 4-6 Stunden gefrieren lassen.

