In Göppingen in Baden-Württemberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nach einer Tragödie in einer Klinik: Am frühen Mittwoch wurde dort der Tod zweier Patienten festgestellt. Eine Pflegerin hatte in der Nacht bei einem Routinevorgang die Infusionslösung für den 78-jährigen Mann und die 62 Jahre alte Frau verwechselt. Wie der MDR berichtet, bestätigte der Geschäftsführer der Klinik, dass statt einer Kochsalzlösung lokale Betäubungsmittel beigemischt wurden.

Nach Angaben der Polizei haben fünf weitere Patienten das falsche Medikament erhalten. Sie liegen nach Klinikinformationen auf der Intensivstation, befinden sich aber außer Lebensgefahr. Derzeit wird nicht angenommen, dass die Pflegekraft mit Vorsatz gehandelt hat. Es wurden aber Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.