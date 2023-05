von Rebecca Häfner Der Autor und Buchhändler Linus Giese ist trans*. Manchmal bereut er sein spätes Outing. Kommenden Generationen will er das ersparen und hat ihnen in seinem zweiten Buch einen Brief geschrieben. Für die Zukunft wünscht er sich mehr Akzeptanz für trans* Menschen.

Wer ist Jonas und warum haben Sie Jonas einen Brief geschrieben?

Jonas ist ein junger trans* Mann, der vor zwei Jahren mit seiner Mutter zu mir in den Buchladen gekommen ist, in dem ich gearbeitet habe. Es war kurz vor dem Christopher Street Day, und er hat sich mein erstes Buch signieren lassen. Seine Mutter erzählte mir, dass sie sich Sorgen um ihren Sohn mache, weil er noch so jung und ganz am Anfang seines Weges als trans* Mann sei. Irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass ich gar nicht genügend Zeit hatte, um auf Jonas' Ängste und Gedanken einzugehen.