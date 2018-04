Die Operation, die die Ärzte an der Johns Hopkins Universität in Baltimore in den USA durchgeführt haben, hat weltweit Schlagzeilen gemacht. In einer 14-stündigen Operation haben die Mediziner erstmals einen Penis mitsamt Hodensack transplantiert. Empfänger war ein US-Soldat, der in Afghanistan verletzt worden war. Der Penis und der Hodensack stammten von einem verstorbenen Spender. Den Eingriff führte ein Team aus neun Chirurgen und zwei Urologen bereits am 26. März aus. Der schwierigste Teil der Operation war dabei, zahlreiche Arterien und Venen miteinander zu verbinden. Die Transplantation solle dem jungen Soldaten helfen, wieder ein normales Leben zu führen, sagt der Direktor für plastische Chirurgie an der Johns Hopkins Universität, Dr. Andrew Lee: "Wir glauben, dass es bisher ein Erfolg ist. Allerdings war die Operation erst Ende März. Es ist also noch sehr früh. Wir erwarten, dass der Patient das Krankenhaus in dieser Woche verlassen kann. Eine Wiederkehr der Funktionen kann aber dauern, das gilt sowohl für das Urinieren als auch für die Sexual-Funktionen. Nerven wachsen sehr langsam, deshalb kann es viele Monate dauern, bis einige Funktionen zurückkehren." Der operierte Soldat gab eine kurze schriftliche Erklärung ab. Als er aufgewacht sei, hab er sich endlich wieder normal gefühlt. Das sei typisch, sagt Dr. Lee: "Viele verletzte Veteranen haben gesagt, dass sie sich nicht mehr ganz fühlen, wenn sie ihre Genitalien teilweise oder ganz verloren haben. Deshalb ist das etwas, was ihnen hilft, sich wieder ganz zu fühlen. Körperlich, aber auch psychisch. Wir denken, dass es ihnen hilft, ihre Identität, ihre Männlichkeit und ihr Selbstbewusstsein wiederherzustellen. Das wurde deutlich, als wir mit diesem Patienten gesprochen haben. Aber auch bei Gesprächen mit anderen Männern." Es handelte sich nicht um die erste Penis-Transplantation weltweit, aber um die erste Verpflanzung eines Penis mitsamt Hodensack. Die erste erfolgreiche Penisverpflanzung war 2015 in Südafrika gemeldet worden.