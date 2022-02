Sehen Sie im Video: Sein Traum wird wahr – krebskranker Achtjähriger wird für einen Tag Polizist.









































Wenn Träume wahr werden: Diese überaus erfreuliche Erfahrung darf Landen machen.

Der Achtjährige wird als neuer Polizist in der regionalen Polizeibehörde des Nordostbezirks von York County vereidigt.

Schon immer wollte der an Nierenkrebs erkrankte Junge Polizeibeamter werden.

Dank der gemeinnützigen Organisation Make-A-Wish Foundation of Greater Pennsylvania & West Virginia geht sein Wunsch nun in Erfüllung.

Die internationale Organisation erfüllt schwerkranken Kindern ihre Herzenswünsche mithilfe von Spenden. Mit Landens Wunsch wird der zwanzigtausendste Wunsch wahr.





Seinen aufregenden Tag verbringt er auf Streife und erkundet sogar einen staatlichen Polizeihubschrauber. Der Junge ist von der Polizei fasziniert, er möchte den guten Menschen helfen und die Bösewichte verhaften. Sein schönstes Erlebnis: Landen nimmt einen Schauspieler, der sich als Krimineller verkleidet, fest, worauf er unheimlich stolz ist. Seine Erkrankung scheint für den Tag vergessen zu sein.





Landens seltener Nierentumor ist mittlerweile im dritten Stadium. In diesem Stadium liegt die Chance auf Heilung bei etwa 50 Prozent. Dennoch ist seine Mutter hoffnungsvoll: Auch wenn Landens Schmerzen wieder zurückkehren werden – die Erinnerungen an diesen Tag als Polizist werden ihm helfen, weiter durchzuhalten.

