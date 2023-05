Bei einem Sportwettkampf bemerkt eine Triathletin ein komisches Knistern in ihren Atemwegen. Was steckt dahinter?

Bei einem Wettkampf bekommt eine Triathletin plötzlich keine Luft mehr. Was raubt ihr den Atem?

Eine Sportlerin bekommt beim Triathlon plötzlich schlecht Luft. Ein Spezialist entdeckt einen seltenen Grund, der Schwimmern gefährlich werden kann. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Der Wettkampf hatte gerade begonnen. Die Sportlerin, 45 Jahre alt, war in das kühle Wasser nahe der Chesapeake Bay gestiegen, einer riesigen Flussmündung an der Ostküste der USA. Eine Stunde etwa würde sie schwimmen, dann Rad fahren, dann laufen. Seit einem Jahrzehnt nahm sie an Triathlon-Wettbewerben teil – doch dieses Mal würde alles anders sein als bisher.