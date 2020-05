Sehen Sie im Video: Trotz Corona öffnet Nordrhein-Westfalen die Freibäder.





Los geht´s mit der Badesaison im Freibad Hangeweiher in Aachen. Am Mittwoch wurden die Pforten geöffnet. Ein besonderer Moment in diesem Jahr. Da durch die Corona-Pandemie einige Dinge anders sind. Es herrschen auch hier Abstands- und Hygieneregeln. Daher darf zum Beispiel nur eine begrenzte Zahl von Personen für einen bestimmten Zeitraum ins Schwimmbad. Das Ticket für einen bestimmten Tag mit einer genau zugeordneten Uhrzeit muss online gebucht werden. Aber wer das geschafft hat, kann sich dann darüber freuen, in dem Bad seine Bahnen ziehen zu dürfen: O-TON SCHWIMMERIN BETTINA NAILES "Ja da habe ich mich sehr gefreut, ich komme hier seit 30 Jahren hin und für mich war das richtig wichtig, dass ich hierher kommen kann. Bisschen lästig mit dem Online-Buchen aber es hat geklappt und ich bin jetzt ganz froh." O-TON SCHWIMMER WILFRIED FISCHER "Ja es ist einfach schön, im Moment ist es ja nicht so das richtige Freibadwetter aber umso schöner, dass man genügend Platz hat und schwimmen kann und die Hoffnung ist, dass es sich so langsam füllt je mehr die Sonne raus kommt." Die Sportdezernentin der Stadt Aachen, Susanne Schwier war auch vor Ort und erklärte, warum dieses Bad bereits kurz vor dem offiziellen NRW-Öffnungsdatum am Donnerstag die Bahnen frei geben konnte: "Weil wir meinen, dass dies hier ein Sehnsuchtsort ist. Denn nach dem ganzen Lockdown drehen wir jetzt langsam das gesellschaftliche Leben wieder nach oben und gerade ein Freibad wie dieses hier wunderschön gelegen in dieser großen Parkanlage merken wir, wie groß die Nachfrage ist bei der Bevölkerung und deswegen haben wir gesagt, wir setzen alles daran, auf den Punkt wieder öffnen zu können." Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass bald auch das Wetter in Aachen mitspielt und dass das Risiko einer Schließung durch eine massenhafte Ausbreitung des Coronavirus innerhalb einer zweiten Ansteckungswelle ausbleibt.