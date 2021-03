Sehen Sie im Video: Der Impfstopp des Astrazeneca-Vakzins beeinträchtigt laut Umfrage kaum die Impfbereitschaft der Deutschen.









Der Impfstopp beim Vakzin von Astrazeneca in mehreren Ländern beeinträchtigt offenbar kaum die Impfbereitschaft der Deutschen. Insgesamt ist die Impfbereitschaft im Vergleich zu Anfang März lediglich um zwei Prozentpunkte auf 71 Prozent gesunken, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv hervorgeht. Ebenfalls 71 Prozent der Befragten, die sich so bald wie möglich impfen lassen wollen, gaben zudem an, Astrazeneca zu akzeptieren, sobald die Impfungen damit wieder aufgenommen werden. Peter Matuschek von Forsa: "Nun, wir können eigentlich sagen, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung im Grunde genommen von einer etwas abwartenden Haltung noch Ende des letzten Jahres, als am Horizont schon auftauchte, dass es Impfstoffe geben wird, doch zu einer großen Bereitschaft angewachsen ist. Wir haben jetzt eigentlich seit einiger Zeit eine sehr große Mehrheit, die sagt, sie würde sich, sobald es möglich ist, auch impfen lassen. Und wir haben eigentlich kontinuierlich einen sehr kleinen Teil von etwa zehn Prozent oder auch weniger, die sich komplett einer Impfung verweigern. Und einige, die sagen, sie würden noch abwarten oder würden gern noch mehr Informationen haben." Ein klares Bild gibt es beim Thema: Zufriedenheit mit der Impfgeschwindigkeit. "Nun, die große Mehrheit sagt uns, dass sie natürlich nicht zufrieden sind mit dem Fortgang der Impfungen. Das ist eine überwältigende Mehrheit, die das so sieht. Wobei da natürlich die Verantwortlichkeiten für die Bundesbürger nicht immer so ganz klar sind. Aber es gibt einen allgemeinen Unmut, dass das nicht schneller vorangeht. Das kann man, glaube ich, sagen." Lockdown oder Lockerungen. Nach den Erkenntnissen der Meinungsforscher halten die meisten Bürgerinnen und Bürger die Beschränkungen für angemessen. Sie glauben auch nicht, dass die Pandemie bald vorbei sein wird: "Auch wenn die Politik gesagt hat, wir können jetzt lockern, dann hat uns immer eine Mehrheit gesagt, sie glauben das noch nicht. Und auch jetzt sagen uns fast 90 Prozent in dieser Woche, dass sie davon ausgehen, dass es wieder einen verschärften Lockdown geben wird. Auch wenn wir fragen, wie lange wird die Krise noch dauern, sagt eine große Mehrheit, das wird uns noch mindestens bis Ende des Jahres beschäftigen. Das heißt, die Menschen haben eigentlich doch ein realistischeres Gespür offenbar, als häufig Entscheidungen der Politik das auch reflektieren." Am Montag wollen sich Bund und Länder erneut zu Beratungen treffen. Seit dem letzten Treffen sind die Corona-Zahlen wieder deutlich gestiegen.

