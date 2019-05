Der vor drei Monaten als Weltsensation ("Bild") und Meilenstein gefeierte Blutest zur Brustkrebsfrühdiagnose bleibt vorerst ein wissenschaftlicher Wunschtraum. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" kommt der vom Uniklinikum Heidelberg mit einer Untersuchung beauftragte Tumorbiologe Magnus von Knebel Doeberitz zum Ergebnis, dass es das in der viel beachteten PR-Kampagne gelobte Verfahren bisher nicht gibt. Zahlreiche Medien, darunter auch der stern, hatten das Thema im Februar aufgegriffen. Doch nach der Einschätzung Knebels existiert bisher noch nicht einmal der Prototyp für ein Testverfahren über Blutproben. Die Angaben aus der im Februar versendeten Pressemitteilung müssten deshalb als "nicht begründet angesehen werden", zitiert die "SZ" den Wissenschaftler.

Klinik räumt ein: "Das Verfahren gibt es nicht"

Der Leiter der Uni-Frauenklinik, Christof Sohn, hatte den Test am 21. Februar bei einem Frauenarzt-Kongress in Düsseldorf vorgestellt und angekündigt, er könne schon zum Jahresende marktfähig sein. Die von der Uniklinik Heidelberg ausgegliederte Firma HeiScreen, die den vermeintlichen Bluttest vermarkten sollte, pries das Verfahren im gleichen Atemzug medienwirksam als "einen Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik" an. Viel zu früh und möglicherweise aus dubiosen Gründen, wie sich nun herausstellte. Das erwähnte Verfahren gebe es bisher nicht, bestätigte mittlerweile auch das Uniklinikum selbst. Allerdings sei die Arbeit der eingesetzten Komission noch nicht abgeschlossen.

Pressesprecherin warnte Vorstand vor PR-Aktion

Pikant: Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" warnte die Pressesprecherin des Klinikums den Vorstand kurz vor der geplanten PR-Aktion. "So langsam bekomme ich Bauchschmerzen", soll sie drei Tage vor der Pressekonferenz in einer Mail an alle Vorstandsmitglieder geschrieben haben. Demnach erkundigte sie sich mehrfach, "wie weitgehend man sich äußern möchte" und wies darauf hin, dass man "weitreichende Aussagen in einem kritischen Journalistenumfeld mache", obwohl "Daten und Validität" des Tests "noch nicht ganz klar" seien. Ohne Erfolg.

Der Test wurde schon am 20. Februar in großen Lettern als "Weltsensation" präsentiert, TV-Sender berichteten tags darauf live von der Pressekonferenz - dabei war die Seriösität des Verfahrens weder vom Klinik-Vorstand ausreichend geprüft worden, noch wurde es in einer Fachzeitschrift publiziert. Eigentlich selbstverständlich, an wissenschaftlichen Einrichtungen vom Format der Uniklinik Heidelberg, bevor man eine derart bahnbrechende Entdeckung der Öffentlichkeit präsentiert.

Fast jede zweite Frau mit falschem Brustkrebs-Befund

Warum das nicht passiert ist, belegen Vortragsfolien von Professor Sohn, die dem Online-Gesundheits-Portal "medwatch.de" vorliegen. Demnach liegt die Spezifität des angeblich so sensationellen und bahnbrechenden Verfahrens über alle getesteten Frauen bei lediglich 54 Prozent. Im Klartext heißt das, dass mit dem Heidelberger Bluttest fast jede zweite gesunde Frau einen falsch positiven Krebsbefund erhalten würde. Als "völlig untragbar", bezeichnet das Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Berlin, im Gespräch mit "medwatch.de". Der Versuch, einen Test auf den Markt zu bringen, der so vielen Frauen schaden würde, grenze an Kriminalität, urteilt der renommierte Psychologe.

Weltsensation aus Heidelberg? Im @DLF sprechen wir heute in der Sendung @DLF_mediasres ab 15:35 über den vermeintlichen #Bluttest auf #Brustkrebs. Unsere Recherche hierzu: https://t.co/jpv8CEETI4 — MedWatch (@medwatch_de) May 28, 2019

Und noch etwas bringt Brisanz in die Posse um den Bluttest. Wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtete, sollen Sohn und seine Kollegin Prof. Sarah Schott vor der Veröffentlichung mehrfach in China gewesen sein. Unterdessen entwickelte sich der Aktienkurs der chinesischen Pharmafirma NKY Medical, die an HeiScreen, dem ausgegliederten Vermarkter des Testverfahrens, beteiligt sein soll, im ersten Quartal 2019 ausgesprochen positiv. Zwischen Ende Januar und Ende März kletterte der Wert des Papiers an der Shenzen Stock Exchange in Guandong von zwölf auf 22 Chinesische Yuan.

Zudem soll das Testverfahren ursprünglich von einer chinesischen Wissenschaftlerin an der Uniklinik Heidelberg entwickelt worden sein. Die zog man im Auftrag Sohns aber nach sieben Jahren Forschung im März 2017 von dem sogenannten "Mammascreen-Projekt" ab.

Brustkrebs-Posse hat juristisches Nachspiel

Die Uniklinik Heideberg hat inzwischen Strafanzeige erstattet. Laut "medwatch.de" wegen unbekannter Vorwürfe gegen Unbekannt. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität ermittelt wegen Verdachts auf Kursmanipulation und Insiderhandel mit Aktien. Unbekannt ist, gegen wie viele Menschen und von welchen Institutionen sie kommen.

Quellen: DPA, "medwatch.de"