Weil eine 38-jährige Amerikanerin praktisch aus dem Nichts zwei Monate lang rund fünf Kilogramm pro Woche zunahm, suchte sie ihren Gynäkologen auf. Der Arzt nahm eine Computertomographie vor und entdeckte eine ungewöhnlich große Wucherung an ihren Eierstöcken – ein Tumor, wie sich herausstellte. Er wuchs immer weiter, der Frauenarzt überwies die Patientin, die im US-Bundesstaat Connecticut lebt, an Vaagn Andikyan, einen gynäkologischen Onkologen.



Der Spezialist konnte kaum glauben, was er da sah: Der Tumor hatte mittlerweile ein Gewicht von rund 60 Kilogramm erreicht. „Als ich die Patientin traf, war sie extrem unterernährt, weil der Tumor auf ihrem Verdauungstrakt saß“, wird Andikyan in einer Pressemitteilung des Danbury Hospitals zitiert, in dem die Frau anschließend behandelt wurde. Das Krankenhaus machte den Fall am Donnerstag öffentlich. Außerdem musste sie in einem Rollstuhl sitzen, das Gewicht des Tumors machte es ihr unmöglich zu laufen. „Ich wollte ihr helfen“, sagt Andikyan.



In fünf Stunden wurde der Tumor entfernt

Er stellte ein Team aus mehr als 20 Spezialisten zusammen, darunter Chirurgen, Onkologen und Anästhesisten. Eine umfangreiche Operationsplanung war entscheidend, so heißt es in der Mitteilung, denn es gab viele Unwägbarkeiten. Zum Beispiel saß der Tumor auf wichtigen Blutgefäßen, so dass aus Sorge um das Herz der Frau auch Herz-Kreislauf-Experten hinzugezogen wurden. Innerhalb von zwei Wochen entwickelte das Team Pläne und trainierte für fünf unterschiedliche Operationsszenarios.



Der Sender NBC veröffentlichte ein Bild von dem Tumor:

In einer fünfstündigen Operation wurde der Tumor schließlich gemeinsam mit dem linken Eierstock der Patientin komplett entfernt. Ein Teil der durch den Tumor gedehnten Haut am Rumpf der Frau wurde entfernt, der Bereich zwischen Brustkorb und Becken rekonstruiert.



Der Tumor wird nun genetisch untersucht. Es ist noch immer ein Rätsel, warum er in nur zwei Monaten so stark angewachsen war. Die Frau konnte das Krankenhaus zwei Wochen nach der Operation verlassen. Die Ärzte erwarten, dass sie sich vollständig erholt.