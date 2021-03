Die USA werden nach Aussage von Präsident Joe Biden bis Ende Mai genug Impfstoff für jeden Erwachsenen im Land zur Verfügung haben. Er zeigt sich auch überzeugt, sein Ziel von 100 Millionen Impfungen innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit zu erreichen. "Als wir ins Amt kamen, hatte die vorherige Regierung nicht annähernd genug Impfstoff für die Erwachsenen in Amerika bestellt. Das haben wir korrigiert. Dieses Land wird, ich sage es noch einmal, bis Ende Mai genügend Impfstoff zur Verfügung haben." Die Impfstoff-Herstellung in den USA hat jüngst einen weiteren Schub bekommen, als Biden eine Zusammenarbeit mit dem Pharmazie-Hersteller Merck bekannt gab, der seinem Kontrahenten Johnson&Johnson dabei helfen wird, das Vakzin mit einer Injektion herzustellen. Zusammen mit Pfizer und Moderna haben die USA nun drei Hersteller im Kampf gegen die Pandemie. Biden sagte zudem, dass er alles dafür tue, die Schulen wieder zu öffnen. Dabei betonte er wachsende Sorgen um die psychische Gesundheit der Schüler und dass Ungleichheiten beim Lernen von Zuhause aus entstehen würden. "Wir wollen, dass jeder Lehrer, jeder Mitarbeiter, jeder Betreuer bis Ende März mindestens eine Injektion erhält." Biden appellierte an die Bürger, vorsichtig zu sein und Regeln wie das Tragen von Masken zu befolgen. Am selben Tag schlug Greg Abbott quer, republikanischer Gouverneur des Bundesstaats Texas. Er hob die meisten Beschränkungen auf, wie das Tragen von Masken. Nächste Wochen dürften zudem die meisten Unternehmen und Geschäfte wieder ganz öffnen.