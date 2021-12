Wer sich in den USA mit dem Coronavirus infiziert, musste bisher zehn Tage in Quarantäne. Die Gesundheitsbehörde hat diese Frist nun halbiert. Ein Grund ist der Personalmangel in vielen Branchen.

In den Vereinigten Staaten steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen rasant an. Am Montag meldeten die Behörden 543.415 neue Fälle. Damit nähert sich die Zahl den Rekorden aus dem letzten Dezember. Das belastet auch die Wirtschaft, wie die "New York Times" berichtet. Um die Weihnachtsfeiertage mussten tausende Flüge gestrichen werden, weil das Personal fehlte. Auch Restaurants und Händler könnten demnächst von Personalengpässen und Schließungen betroffen sein.

Doch Gesundheitsexperten warnen, dass man erst am Anfang der Welle stehe. "Die Omikron-Variante verbreitet sich schnell und hat das Potenzial, alle gesellschaftlichen Bereiche zu betreffen", sagte der Vorsitzende der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, der "New York Times". Um die Verbreitung der neuen Virusvariante zu stoppen, hatte die Behörde zunächst eine Isolation von zehn Tagen empfohlen.

CDC will Menschen tägliches Leben wieder ermöglichen

Doch nun hat das CDC die empfohlene Dauer nach einer Corona-Infektion auf fünf Tage verkürzt. Grund seien wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die meisten Ansteckungen früh im Krankheitsverlauf stattfinden – in der Regel in den ein bis zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome und in den zwei bis drei Tagen danach, teilte die CDC am Montag mit. Unter Isolation versteht die Behörde die Zeit nach einer bestätigten Infektion.

Die Verkürzung wird nun empfohlen, wenn die Betroffenen keine Symptome mehr haben und an weiteren fünf Tagen eine Maske tragen, wenn sie sich in der Nähe anderer aufhalten. Damit reagiert die Behörde auch auf den wachsenden wirtschaftlichen Druck. Die neuen Empfehlungen "wägen ab zwischen dem Wissen über die Verbreitung der neuen Virusvariante und den Schutz durch die Impfung und den Booster", sagte Walensky. "Diese Aktualisierung ermöglicht, dass die Menschen ihrem täglichen Leben sicher nachgehen können."

Sich vor dem Ende der Isolation selbst zu testen, wird von der CDC jedoch nicht empfohlen. Wissenschaftler erachten dies jedoch als wichtige Maßnahme, um sicherzugehen, dass das Virus nicht unwissentlich weiterverbreitet wird.

USA: Wer geboostert ist, kann Quarantäne umgehen

Die CDC passt auch die Leitlinien für Quarantäne an – sie gelten für Menschen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Für Menschen die gar nicht oder nicht vollständig gegen Corona geimpft sind, wird unter Umständen ebenfalls nur noch eine Quarantäne von fünf statt zehn Tagen empfohlen. Um die Quarantäne ganz umgehen zu können, spielt nun auch eine Rolle, ob die Betroffenen eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Bei den CDC-Leitlinien handelt es sich nicht um Vorschriften, sondern Empfehlungen für Arbeitgeber sowie staatliche und örtliche Behörden.

In den USA hatten Unternehmen wegen des sprunghaften Anstiegs der Corona-Neuinfektionen zuletzt gefordert, die Isolationszeit zu verkürzen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die CDC daraufhin die die Isolationsdauer für Gesundheitspersonal reduziert. Nach diversen Flugausfällen hatten etwa Airlines für eine kürzere Isolationszeit geworben.