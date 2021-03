In den USA warnt die Seuchenschutzbehörde CDC trotz der auf Hochtouren laufenden Impfkampagne vor einem Anstieg der Corona-Fälle wie in Deutschland , Italien und Frankreich. Man müsse jetzt zusammenarbeiten, um eine vierte Welle zu verhindern, sagt CDC-Leiterin Rochelle Walensky. Die Krankenhauseinlieferungen und die Todesfälle legten in den USA wieder ebenso zu wie bereits die Positiv-Tests. Nach Worten von Präsident Joe Biden sollen 90 Prozent der Erwachsenen bereits bis zum 19. April ihre Impfung erhalten. Für die restlichen zehn Prozent gelte dies bis zum 1. Mai, sagt Biden. Er warnt zugleich vor einem Anstieg der Corona-Fälle, wenn die Vorsicht nachlasse. Der seit dem 20. Januar amtierende Präsident hatte als Ziel ausgegeben, dass in seinen ersten 100 Tagen als Staatsoberhaupt 200 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Verimpft worden seien laut CDC bislang knapp 146 Millionen Dosen der Konzerne Pfizer/BioNTech, Moderna sowie und Johnson & Johnson. Bei 52 Millionen Amerikanern sei die Impfung abgeschlossen. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.