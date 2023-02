von Rebecca Häfner Ashton Kutcher hat wegen einer seltenen Autoimmunkrankheit fast ein Jahr lang nicht sehen, hören noch gehen können. Die Symptome sind zurückgegangen, doch Hörprobleme hat der Star auch heute noch wegen seiner Vaskulitis.

Erst im Sommer wurde bekannt, dass der Schauspieler Ashton Kutcher nach eigenen Angaben an einer seltenen Autoimmunkrankheit litt. Er berichtete damals in einer amerikanischen Survivalshow, wie es ihm mit der sehr seltenen Form von Vaskulitis ergangen sei. Nun hat der Hollywood-Star im Podcast "Chicks in the Office" über die langfristigen Folgen seiner Erkrankung gesprochen.

Kutcher berichtete dort, dass er durch seine Vaskulitis immer noch auf einem Ohr schwerhörig sei. Wir erklären, was eine Vaskulitis ist.

Was ist eine Vaskulitis?

Vaskulitis ist eine Entzündung der Blutgefäße, also der Arterien und Venen im Körper. Es handelt sich dabei um den Überbegriff für verschiedene Formen von Entzündungen von Blutgefäßen. Die Gefäßentzündungen entstehen dadurch, dass sich das Immunsystem gegen selbige richtet.

Warum es zu dieser Reaktion kommt, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Schätzungsweise sind in Deutschland circa 200.000 Menschen von einer Vaskulitis betroffen.

Durch die fehlerhafte Reaktion des Immunsystems kann es zu Störungen in der Durchblutung kommen. Je nachdem welche Gefäße erkrankt sind, können Symptome in ganz unterschiedlichen Körperregionen auftreten. Die Erkrankung kann lebensbedrohlich sein, in den meisten Fällen ist der Krankheitsverlauf relativ mild.

Welche Symptome sind typisch?

Erste Symptome der Gefäßentzündung können nächtliche Schweißausbrüche, Fieber, Gewichtsverlust und Müdigkeit sein. Anzeichen für die Autoimmunerkrankung können außerdem sein:

Muskel- und Gelenkschmerzen

Augenrötungen

Sehstörungen

Kopfschmerzen

blutiger Schnupfen oder Hörsturz

Taubheitsgefühle und Lähmungen

blutiger Durchfall und Bauchschmerzen

Hautveränderungen

Bluthusten

blutiger Urin

Wie wird die Krankheit diagnostiziert?

Die oben genannten Symptome können auch andere Ursachen als eine Vaskulitis haben. Weil die Autoimmunerkrankung so unterschiedliche Beschwerden auslösen kann, ist die Diagnose schwierig. Durch Blutuntersuchungen können Ärzt:innen feststellen, ob eine Entzündung im Körper besteht. Außerdem können auch Auto-Antikörper im Blut gefunden werden – sind diese im Blut auffindbar, weist dies auf eine Autoimmunerkrankung hin.

Wie kann Vaskulitis behandelt werden?

In der Regel wird die Autoimmunerkrankung mit Medikamenten behandelt, die Entzündungen hemmen und das Immunsystem bei seinen Angriffen auf den eigenen Körper bremsen. Zusätzlich sind Bewegung und Entspannung wichtig. In seltenen Fällen kann auch eine Operation notwendig sein.

