Wegen eines Coronavirus-Verdachts an einer Brandenburger Schule befinden sich derzeit 4000 bis 5000 Menschen in häuslicher Quarantäne – und damit fünfmal so viele wie noch am Sonntag geschätzt. Das sagte der Amtsdirektor der Kleinstadt Neustadt/Dosse, Dieter Fuchs, am Montag der dpa. Zuvor hatte der rbb berichtet.

Wegen der Gefahr von Übertragungen mit dem neuartigen Virus blieben am Montag alle Schulen der Stadt geschlossen sowie Schulinternate und ein Hort, berichtet der rbb. Auch die Amtsverwaltung mit knapp 30 Mitarbeitern sowie die Bibliothek bleibe geschlossen. Bis zum 17. März werde für die Mitarbeiter Lehrer, Schüler und deren Angehörige häusliche Isolation angeordnet.

Lehrer einer Gesamtschule hatten Kontakt mit einer infizierten Frau aus Berlin

Anlass der Vorsichtsmaßnahme ist eine Veranstaltung am 2. März. Insgesamt 19 Personen hatten in diesem Rahmen nach Angaben des Kreises Kontakt zu einer im Anschluss positiv auf das Coronavirus getesteten Person. Wie der RBB berichtet, traf sich eine Berliner Pferdezüchterin mit Vertretern der Neustädter Schulen, des brandenburgischen Bildungsministeriums und der Stadtverwaltung. Ebenso seien Akteure von Sportverbänden und eines Pferdegestüts bei der Zusammenkunft anwesend gewesen. Wenige Tage später habe die Frau Coronavirus-Symptome gezeigt und sei positiv getestet worden.

Auch Lehrer einer Gesamtschule in Neustadt/Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) hatten Kontakt mit der infizierten Berlinerin. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt die häusliche Isolation an. Das betrifft laut Behörde die Schüler der Gesamtschule, Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter und die Angehörigen. An der Schule lernen Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet und der Region. Eine ganz konkrete Zahl von Menschen in häuslicher Isolation konnte Amtsdirektor Fuchs zunächst nicht nennen.

Der Landkreis wollte die Zahl von bis zu 5000 Menschen nicht bestätigen. Derzeit seien noch keine zuverlässigen Erhebungen möglich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Schule mit angegliederter Grund- und Förderschule wird von insgesamt 730 Schülerinnen und Schülern aus dem gesamten Bundesgebiet und der Region besucht.