Böse Überraschung für Annette Swertz in Berlin. Denn so hatte sich die 49-jährige Physiotherapeutin das sicher nicht vorgestellt. Durch ihre Arbeit hat sie extrem engen Kontakt mit Personen, die sie behandelt. Entsprechend groß war ihre Erleichterung, als sie Ende Februar einen Corona-Impftermin bekam. Die erste Dosis wurde ohne Komplikationen verabreicht und nun freute sie sich bereits auf den zweiten, finalen, Termin, der die Schutzwirkung vervollständigen sollte. "Der ist am 24.4., der zweite Termin nach neun Wochen. Ja, das wäre nicht schön, wenn der nicht klappen würde, weil ich jetzt ja mit dem Impfstoff gut zurechtgekommen bin und ich da schon hoffe, dann auf den vollen Impfstoff. Ich fühle mich schon relativ gut geschützt, aber dann den vollen Schutz zu bekommen. Und ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn der ganz ausgesetzt wird. Das fände ich doof." Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca auf Eis zu legen. Die Maßnahme basiert auf der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Erst müssten die Zusammenhänge zwischen dem Impfstoff und zum Teil tödlichen Thrombosefällen untersucht werden. Allerdings wird bereits am Donnerstag mit einer Einschätzung durch die Europäische Arzneimittelagentur, EMA, gerechnet. Doch bis dahin heißt es wohl einfach nur: Abwarten – auch für Annette Swertz in Berlin.