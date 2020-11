Sehen Sie im Video: Der neue Impfstoff von Biontech und Pfizer soll zu 90 Prozent vor Covid-19 schützen, dennoch herrscht Skepsis in der Bevölkerung.









Nach Angaben der Mainzer Firma Biontech und des US-Konzerns Pfizer soll ihr Impfstoff ein Erkrankungsrisiko mit Covid-19 um 90 Prozent reduzieren. Rolf Hömke, Sprecher des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen zeigte sich am Dienstag in Berlin sehr erleichtert. Er betonte, dass der Corona-Impfstoff genau das tue, was er solle: nämlich schützen. "Und alle Impfstoffe, die für Europa in Betracht kommen, haben in den Studien so weit gezeigt, dass es keine problematischen Reaktionen gibt. Wo immer man mal ein medizinisches Ereignis hatte in diesen Studien und das ist ganz normal, da konnte man sehen: Nein, das hat nichts mit der Impfung zu tun, das war einfach was, unabhängig davon. Das heißt, mit dieser großen Teilnehmerzahl sieht es so aus, dass diese Impfstoffe auch wirklich gut vertragen werden." Derzeit steckt der Impfstoff produziert von Biontech und Pfizer in der dritten Stufe des Zulassungsverfahrens und wird am Menschen geprüft. Passanten in München am Dienstag und ihre Reaktionen auf die aktuelle Entwicklung: "Ich denke es wird dauern, bis man das logistisch an alle Menschen verteilt hat, aber ich denke schon, es ist ein Durchbruch erstmal. Aber, bis das dann angekommen ist, das wird sehr lange dauern." "Der Impfstoff ist jetzt so schnell entwickelt worden und gar nicht getestet. Also getestet natürlich schon irgendwie, aber was es wirklich mit uns Menschen macht, mit unserem Immunsystem, ich bin da ein bisschen skeptisch einfach. Also ich würde lieber versuchen das Virus gar nicht zu kriegen und mich nicht impfen zu lassen. Aber da bin ich vielleicht speziell." Nach Angaben des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen lag die schnelle Entwicklung unter anderem auch daran, dass durch die Sars-Epidemie 2002/2003 bereits sehr viel Forschungsarbeit stattgefunden hat. Und bei der laufenden Studie waren 30.000 bis 60.000 Personen bereit, an der Forschung teilzunehmen. Und das in einem sehr kurzen Zeitraum. Wann der Impfstoff auf den Markt kommt, steht hingegen noch nicht genau fest und hängt unter anderem von den Zulassungsbehörden ab. Aber die Hoffnung ist, dass er im Frühjahr 2021 zur Verfügung stehen wird.

