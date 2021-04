Indien hat am Dienstag mehr als 323.000 Corona- Neuinfektionen gemeldet – und damit den sechsten Tag in Folge mehr als 300.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Allerdings verzeichnen die Gesundheitsbehörden damit zugleich einen leichten Rückgang zum Vortag, als mit fast 353.000 Neuinfektionen den fünften Tag in Folge ein weltweiter Höchstwert verzeichnet wurde. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf knapp 198.000. Experten befürchten aber, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen dürfte. Denn zahlreiche Krankenhäuser sind durch die massive zweite Corona-Welle überfüllt und müssen Covid-19-Patienten abweisen, weil es an freien Betten und Sauerstoff zur Behandlung mangelt. Deutschland, die USA und weitere Länder haben Hilfe angekündigt. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für Dienstag 10.976 neue Positiv-Tests gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 167,6 von 169,3 am Vortag. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 3,3 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.