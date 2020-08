Sehen Sie im Video: Corona-Testpflicht an deutschen Flughäfen angelaufen – Tausende Soldaten helfen.









Die Einführung der verpflichtenden Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten ist an den Flughäfen problemlos verlaufen. Fluggäste, die aus Urlaubsländern mit hohen Infektionszahlen nach Deutschland zurückkehrten, mussten nicht lange auf einen Abstrich warten. Allerdings haben nicht alle Reisenden den für sie kostenlosen Service noch am Flughafen genutzt. O-Ton Sabine Deckwerth, Pressesprecherin Flughafen Berlin Brandenburg «Wir haben seit Donnerstag den Terminal-Bereich Martha geöffnet . Das sind 1300 Quadratmeter Fläche nur für Coronatest. Da stehen 10 Counter, diese Counter sind heute besetzt mit Bundeswehr Soldaten und Soldatinnen. Es sind momentan 12 Bundeswehr Soldaten und Soldatin vor Ort. Auf Bitten des Ministeriums für Gesundheit in Brandenburg, die haben es kurzfristig organisiert, damit die die unterstützen, falls heute mehr Passagiere kommen.» Die Kosten für den Pflichttest selbst trägt der Bund. Weiterhin gelte: Wer von Reisen in Risikoländer zurückkehre, müssen sich verpflichtend 14 Tage in Quarantäne begeben und sich beim Gesundheitsamt melden. Die Quarantäne entfällt nur bei einem anerkannten negativen Testergebnis. Voxpops O-Ton 1. Frau «Also ich hatte jetzt schon zwei vorher gemacht gehabt, weil ich war im Libanon gewesen und da musste man das auch vorher machen, um überhaupt Einreisen zu dürfen und bei dem Rückflug musste ich jetzt das wieder machen.» O-Ton 2. Frau «Ganz einfach, easy,also total unbeschwert. Klare Vorgaben also Zettel ausfüllen mit ein paar Angaben und dann der Swab-Test und das Ergebnis kommt glaube ich in 24 Stunden.» Die Ergebnisse der am Samstag getesteten Personen werden in den nächsten Tagen erwartet.

